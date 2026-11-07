Tunisie: L'international tunisien Khalil Ayari buteur dans le large succès de Dunkerque face à Guingamp

L'attaquant international tunisien, Khalil Ayari, a contribué hier, vendredi, à la large victoire de son équipe de l'USL Dunkerque aux dépens du club de Guingamp (3-0) pour le compte de la douzième journée du championnat de la Ligue 2 française du football professionnel.

Ayari avait triplé la mise pour les siens à la 73e après que Jordan Morel ait ouvert la marque à la 17e et que Souleymane Keita ait inscrit le deuxième but à la 66e.

Grâce à ce succès, la formation dunkerquoise totalise 15 points au 10e rang, tandis que le compteur points de son adversaire du jour reste bloqué à 14.

Pour rappel, Khalil Ayari (21 ans), avait rejoint les rangs de la formation française de Dunkerque en provenance du Paris Saint-Germain sous forme de prêt.