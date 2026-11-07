Madagascar: Coopération américano-malgache - 17 nouveaux volontaires prêtent serment

Dix-sept nouveaux volontaires américains du Peace Corps entament une mission de deux ans à Madagascar. Ils interviendront auprès des communautés rurales dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et de la santé.

La résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Madagascar, à Ambaranjana, a accueilli hier la cérémonie d'assermentation de ces volontaires. Le chef de mission adjoint par intérim de l'ambassade américaine, Steven A.C. Bremner, et la directrice nationale du Peace Corps à Madagascar, Lisa Heintz, ont assisté à l'événement. Arrivés à Madagascar au mois d'août, les nouveaux volontaires ont suivi une formation préparatoire intensive de dix semaines.

Ils ont été initiés à la langue malagasy et à la culture locale, tout en acquérant les compétences techniques et interculturelles nécessaires à leur mission. Cinq volontaires seront affectés au secteur agricole. Il s'agit d'Elijah Schoof, Emerson Elkins, Emma Steiner, Rosa Yang et Storm Sivak. Sept autres interviendront dans le domaine de l'éducation : Abel Guzman, Casey Patch, David Janisch, Lucas Lowenfish, Sandor Franch, Trey Longnecker et Zane Herway. Cinq volontaires seront affectés au secteur de la santé : Brandie Nash, Danielle Campbell, Emma Bourne, Eve Rich et Lily Sarnowski.

Plus de 1 700 volontaires américains

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La directrice nationale du Peace Corps, Lisa Heintz, a présenté les principaux domaines d'intervention de cette nouvelle promotion. Les projets porteront sur l'amélioration de la santé maternelle et infantile, le renforcement de l'apprentissage de l'anglais dans les établissements scolaires et la promotion d'une agriculture résiliente face aux changements climatiques. Les volontaires travailleront aux côtés des communautés locales pendant leurs deux années de service. Steven A.C. Bremner a félicité les nouveaux volontaires et rappelé les liens de coopération qui unissent les États-Unis et Madagascar depuis plus de six décennies.

Un volontaire ayant déjà effectué une mission au Maroc poursuivra également son engagement dans la Grande Île. Présent à Madagascar depuis 1993, à l'invitation du gouvernement malgache, le Peace Corps a déjà envoyé plus de 1 700 volontaires américains dans le pays. Ces derniers ont travaillé avec leurs partenaires locaux sur différents projets de développement communautaire. Cette nouvelle promotion vient renforcer cette coopération, avec des interventions destinées à répondre aux besoins des communautés rurales.