Madagascar: Visite présidentielle - Le colonel Michaël Randrianirina à l'écoute des « Ampanjaka »

7 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, s'est rendu à Mananjary, dans la région Vatovavy, hier. Accompagné de son épouse et d'une délégation gouvernementale, il a rencontré les Ampanjaka et les représentants des forces vives pour échanger sur les difficultés de la région.

Canal des Pangalanes

Au Musée de Mananjary, les Raiamandreny ara-drazana ont accueilli le chef de l'État selon la tradition. Les Ampanjaka ont profité de cette rencontre pour demander le curage et l'aménagement du canal des Pangalanes, dont l'envasement affecte les activités locales. Ils ont également soulevé les problèmes liés aux infrastructures sanitaires et routières et demandé leur réhabilitation. Le colonel Michaël Randrianirina a écouté ces doléances et donné des assurances sur les interventions qui pourraient être engagées à court terme.

Vigilance

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L'exploitation illégale des richesses du sous-sol a également été abordée lors des échanges. Le président de la Refondation a appelé les autorités locales et les Ampanjaka à renforcer leur vigilance afin de lutter contre ces pratiques et de préserver les ressources naturelles et minières de la région. Mananjary n'est pas une localité inconnue du chef de l'État. Il s'agit de son premier poste d'affectation après sa formation à l'Académie militaire (ACMIL). Le colonel Michaël Randrianirina y avait noué des liens avec la population locale.

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