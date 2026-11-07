Madagascar: Antananarivo Atsimondrano - Deux hommes retrouvés morts par pendaison, des interrogations sur les circonstances

Deux hommes ont été retrouvés morts à leur domicile, le 1er novembre, dans les communes rurales de Fenoarivo et d'Ankandimanga. Les circonstances de ces deux décès présentent des particularités, notamment le passé de tentatives de suicide de l'une des victimes.

Deux décès par pendaison ont été signalés en l'espace de quelques heures dans le district d'Antananarivo Atsimondrano. Le premier s'est produit à Ambohibary, dans le fokontany d'Ambatomilona, commune rurale de Fenoarivo. Dans la soirée du 1er novembre, un homme de 24 ans a été retrouvé sans vie à son domicile. Selon les premiers éléments, le jeune homme aurait pris des médicaments avant de se donner la mort.

L'examen médical n'a révélé aucune autre blessure apparente, hormis une marque au niveau du cou. Le décès serait survenu environ six heures avant les constatations. D'après les premières explications avancées par le médecin, un différend sentimental, lié notamment à une opposition à sa relation amoureuse, pourrait être à l'origine de son geste.

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Le second drame s'est produit à Ambodivoanjo, dans la commune rurale d'Ankandimanga. Un homme de 52 ans a été découvert pendu dans la cuisine de son domicile par son épouse, partie faire des courses dans la matinée. À son retour, vers 9 heures, elle aurait fait cette macabre découverte. Alerté, le voisinage a détaché le corps avant de le déposer sur un lit. Là encore, le premier examen médical n'a relevé aucune trace de blessure ou de contusion suspecte, hormis la marque laissée au cou.

Mais un élément particulièrement troublant ressort de cette affaire : selon les informations recueillies, l'homme en était à sa cinquième tentative de suicide. Les précédentes auraient été évitées de justesse grâce à l'intervention de personnes qui l'avaient découvert à temps. Pourtant, son entourage ne semblait pas connaître les raisons précises de ce mal-être persistant. Ces deux décès, survenus dans le même district, présentent ainsi des circonstances qui méritent d'être éclaircies.