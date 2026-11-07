Madagascar: Enelec - Fin de contrat et réquisition par l'État

À Toamasina, l'État met fin au contrat thermique d'Enelec et confie provisoirement la centrale à la Jirama. Cette décision vise à sécuriser l'approvisionnement électrique, alors que les capacités disponibles restent largement sous-exploitées dans la ville portuaire.

Changement majeur dans la gestion de la production électrique à Toamasina. L'État malgache a officiellement notifié, hier matin, à la société Enelec sa décision de mettre fin au contrat qui la liait à la Jirama pour la fourniture d'électricité produite à partir de fioul lourd (HFO). En application du décret n°2026-2432 du 3 novembre 2026, la centrale thermique de Toamasina II est réquisitionnée, ainsi que les installations, les équipements et le personnel nécessaires à son fonctionnement.

Son exploitation est confiée provisoirement à la Jirama. Cette décision intervient dans un contexte de difficultés persistantes d'approvisionnement électrique dans la capitale économique. Selon les informations communiquées par les autorités, la centrale dispose d'une capacité de production contractuelle de 32 MW, alors que sa fourniture effective ne dépasserait pas 14 MW.

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Un écart considérable qui contribue aux insuffisances de production et aux délestages subis par les habitants et les opérateurs économiques. En reprenant directement l'exploitation du site, les autorités entendent assurer la continuité du service public et améliorer progressivement les performances des installations. La mesure vise également à sécuriser une infrastructure stratégique pour l'activité économique de Toamasina et de ses environs.

Continuité du service

Une importante délégation gouvernementale s'est rendue sur place pour accompagner l'application de cette décision. Elle comprenait notamment le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Radonirina Lucas Rabearimanga, le général Itibar Ottman, secrétaire général de la Présidence de la Refondation et président du conseil d'administration de la Jirama, ainsi que le général Hajatiana Rasolomanana, directeur général de la compagnie nationale. Le ministère de l'Économie et des Finances était également représenté par son secrétaire général.

Plusieurs institutions de contrôle et autorités judiciaires, dont l'Inspection générale de l'État, la Cour des comptes, le BIANCO, l'ANAF et l'ARAI, figuraient parmi les membres de la délégation. Au-delà de la réquisition, l'enjeu consiste désormais à remettre davantage de capacités de production à disposition du réseau électrique. Pour les ménages comme pour les entreprises, la priorité demeure la réduction des coupures, dont les conséquences affectent directement les activités quotidiennes et la production. Cette reprise en main devra ainsi se traduire par une amélioration mesurable de l'approvisionnement, condition essentielle au redressement économique de la ville portuaire.