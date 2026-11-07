Madagascar: Handisport - CCCHOI 2026 - Le pays écrase la concurrence avec 14 médailles d'or à domicile

Durant six jours de compétition, les représentants de la Grande île ont fait parler leur talent sur les différentes aires de jeu, confirmant la progression du handisport malgache sur la scène régionale. Avec une récolte de 14 médailles d'or, 7 d'argent et 6 de bronze, Madagascar a dominé le classement général et affirmé son statut de référence dans l'océan Indien.

Madagascar a largement dominé la Coupe des Clubs Champions Handisport de l'Océan Indien (CCCHOI) 2026, disputée à Antananarivo. Portés par le soutien du public et l'avantage du terrain, les athlètes malgaches ont confirmé leur suprématie régionale en terminant en tête du classement général avec une impressionnante moisson de 14 médailles d'or, 7 d'argent et 6 de bronze. Les représentants de la Grande île se sont particulièrement illustrés en para-athlétisme, discipline où ils ont presque tout raflé.

Les performances de Faravavy Aurélie, Randriamanantsoa, Randrianarindra Nancy Carnel, Rakotomanana Tolojanahary Fridon ou encore Raholijaona Njaka ont permis à Madagascar d'accumuler les titres sur la piste comme lors des concours. Le tennis en fauteuil a également souri aux couleurs nationales grâce aux sacres de Mariamo Ali chez les dames et de Rakotonirina Jean Olivier chez les hommes. En para-pétanque, les duos malgaches ont dominé les catégories physiques masculine et féminine.

L'un des moments forts de la compétition reste la victoire du Club Atsimo-Andrefana en basket-ball en fauteuil. Les Malgaches ont devancé l'équipe mauricienne en finale, tandis que le Club Haute Matsiatra est monté sur la troisième marche du podium. Malgré la domination collective malgache, le titre de meilleur marqueur est revenu au Mauricien Gregori, auteur de 48 points au cours du tournoi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Derrière Madagascar, La Réunion termine deuxième au classement des médailles avec deux titres, devant les Comores et Maurice, qui repartent sans médaille d'or mais avec plusieurs places d'honneur. Au-delà des résultats, cette édition 2026 aura surtout démontré le dynamisme du handisport dans l'océan Indien. Entre performances de haut niveau, esprit de solidarité et promotion de l'inclusion, Madagascar a réussi son pari en offrant une organisation à la hauteur de l'événement et en affirmant son statut de place forte régionale du mouvement paralympique.