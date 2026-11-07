Madagascar: Jiu-jitsu - Quinze Malgaches à la conquête des Mondiaux d'Abu Dhabi

Madagascar sera représenté sur plusieurs tableaux lors des Championnats du monde de jiu-jitsu d'Abu Dhabi 2026. Quinze athlètes porteront les espoirs de la Grande île dans cette compétition de référence, qui réunira les meilleurs spécialistes de la planète.

À peine l'Invictador II est-il terminé que les regards sont déjà tournés vers Abu Dhabi. Plusieurs athlètes malgaches peaufinent actuellement leur préparation avant de prendre part à l'Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship 2026, l'un des plus prestigieux rendez-vous mondiaux de la discipline, qui se déroulera du 9 au 21 novembre à la Mubadala Arena, aux Émirats arabes unis.

Au total, quinze combattants défendront les couleurs de Madagascar dans les différentes compétitions au programme. Chez les professionnels, Andy Rasamy-Anoharana sera l'unique représentant de la Grande île. Dans le championnat Masters, Rina Wilson Razakarisoa et Randriamanga Zo Aina Tsilavina tenteront de se distinguer face à une concurrence relevée.

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La relève sera également bien représentée lors du World Youth Championship avec Mazas Enoka, Tia Majuel Rabarijaona et Nael Abdoul. De leur côté, Nofy Chuk Hen Shun, Nomasy Nomasintsoatiana Raharijaona, Bryan Rasamy Anoharana, Rafidinomena Toavin-Tafita et Voady Ratsivahiny évolueront dans la catégorie Amateur. Quatre autres combattants seront engagés au World Jiu-Jitsu Festival, prévu du 14 au 16 novembre. Il s'agit d'Ilyan Bachirou, Ando Mahasoa Ranarivelo, Idealisoa Ranaivomanana et Tiavina Stellah Joharinirina.

Cette forte présence malgache récompense les efforts entrepris depuis plusieurs années par les clubs locaux pour structurer la discipline et préparer les athlètes aux exigences du haut niveau international. Les récents résultats enregistrés lors de l'Invictador II témoignent d'ailleurs de cette montée en puissance. Reste désormais à transformer cette dynamique en performances sur les tatamis émiratis. Face à des milliers de compétiteurs venus des quatre coins du monde, les représentants malgaches auront l'occasion de mesurer leur progression et, pourquoi pas, de faire flotter haut les couleurs nationales dans l'un des plus grands événements de jiu-jitsu au monde.