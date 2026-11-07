Madagascar: La politique et l'honneur ...

Un dinosaure de la politique est sorti de son repaire pour monter sur le plateau d'une station, où il a sorti ses griffes usées par le temps contre l'ancien président élu.

La politique et l'honneur ...

Un auteur et essayiste maghrébin disait que « la politique et l'honneur ne font pas toujours ménage ». Cette réflexion est valable pour un politicien malgache, quoique son nom signifie littéralement « honneur ». « La dernière richesse du pauvre », selon Albert Camus. Mais l'honneur est le cadet des soucis du pauvre politicien en quête de richesses, pourrait-on parodier, pour ne pas dire... singer. Car il n'est pas question d'un primate en voie d'extinction, mais d'un dinosaure qui réapparaît sous l'ère de la refondation, alors qu'on le croyait disparu de la scène politique.

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Une réapparition en « prime time » sur une chaîne à couverture nationale pour ce chef de parti -- ou ce qu'il en reste --, qui n'a visiblement plus rien à perdre. Y compris son honneur. Au point d'accuser nommément le président déchu et certainement déçu d'orchestrer, avec sa clique ou « forongony », des actes de déstabilisation contre le régime en place, alors que le PRRM en personne a déclaré publiquement que ces agissements étaient internes au pouvoir. Cela n'a pas empêché le politicien « has been », qui veut devenir « will be » à défaut d'être « up-to-date », d'échanger l'honneur (le sien) contre les honneurs d'une éventuelle place.

Du genre CT ou CST, comme à l'époque de la Transition de 2009, grâce à laquelle il était sorti de prison sur instruction justement de celui-là même qu'il s'est fait un point d'honneur -- ou plutôt un honneur avec un point -- d'accuser de tous les maux au cours de l'émission spéciale. Entre autres, et non des moindres, d'être le régime le plus corrompu dans les annales de la République. Tout en omettant de rappeler l'affaire du chèque libellé à son nom par le Premier ministre de l'époque, qui avait circulé dans les couloirs de la Chambre basse, à tel point que le président au chapeau de paille avait qualifié les élus de l'Hémicycle d'« olom-boavidy ».