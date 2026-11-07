Algérie/Afrique du Sud: Les 'Rouge et Noir' pour un deuxième sacre face à Mamelodi Sundowns

ALGER — L'USM Alger tentera de décrocher une deuxième Supercoupe d'Afrique de son histoire, à l'occasion de la confrontation face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, dimanche au stade Loftus Versfeld de Pretoria (14h00, heure algérienne).

Les "Rouge et Noir" ambitionnent de renouer avec ce trophée, remporté pour la première fois le 15 septembre 2023, aux dépens des Egyptiens d'Al-Ahly SC (1-0), au stade d'Al-Taïf (Arabie saoudite).

Présente à Pretoria depuis mercredi, la formation algéroise abordera ce rendez-vous continental avec quelques absences. Elle sera privée des services de l'ailier Houssam-Eddine Ghacha et du milieu offensif Mohamed Bouderbala, tous deux blessés. En revanche, l'effectif a enregistré le retour du milieu de terrain Abderaouf Benguit, tandis que la participation de l'attaquant Mohamed Ramdaoui demeure incertaine.

"Notre adversaire n'est plus à présenter, c'est la meilleure équipe d'Afrique, depuis quelques années ils sont au devant de la scène.

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Nous ne nous présenterons pas à Pretoria dans la peau de la victime.

Bien au contraire, nous défendrons nos chances à fond. Je vais aligner 11 guerriers pour défendre nos chances. On fera tout pour rendre fiers nos supporters", a indiqué le coach sénégalais de l'USMA, Lamine N'diaye.

A rappeler que l'USMA a remporté la dernière édition de la Coupe de la Confédération africaine aux dépens des Egyptiens du Zamalek : (aller : 1-0, retour : 0-1, aux TAB : 8-7).

En face, Mamelodi Sundowns, tenant du titre de la Ligue des champions africaine, cherchera à ajouter une nouvelle distinction à son palmarès continental.

Les Sud-Africains avaient remporté la dernière édition de la Ligue des Champions. Ils ont toutefois connu une désillusion en étant éliminés dès le deuxième tour préliminaire de l'actuelle édition de la C1 par les Angolais de Wiliete (aller : 0-0, retour : 1-1).

Une sortie prématurée qui contraste avec leur statut de champions en titre. Les coéquipiers de l'attaquant Iqraam Rayners, abordent néanmoins cette Supercoupe sur une série d'invincibilité de 14 matchs, toutes compétitions confondues.

Aucune prolongation ne sera disputée en cas d'égalité au terme des 90 minutes réglementaires. Les deux équipes seront directement départagées par la séance des tirs au but.

L'enjeu financier est également important puisque le vainqueur de cette édition de la Supercoupe empochera une prime de 500.000 dollars.

Cette affiche sera dirigée par l'arbitre mauritanien Dahane Beida, assisté du Sénégalais Djibril Camara (1er assistant) et du Camerounais Elvis Guy Noupue Nguegoue (2e assistant). Le Mauritanien Abdelaziz Bouh occupera, quant à lui, le poste de quatrième arbitre.

L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) sera dirigée par le Mauritanien Babacar Sarr, assisté de la Camerounaise Carine Atezambong Fomo et du Soudanais Ahmed Yasser Abdelaziz.