Algérie: La presse de l'Est du pays met en avant l'usage de l'espace numérique pour attirer les électeurs

CONSTANTINE — Les journaux paraissant samedi à l'Est du pays sont revenus sur le lancement de la campagne électorale pour les élections locales du 28 novembre, mettant en avant le pari des candidats qui ont investi l'espace numérique en vue de gagner la confiance des électeurs à travers des engagements visant à prendre en charge leurs préoccupations et renforcer le développement local.

Dans ce contexte, le quotidien "Annasr" est revenu sur les faits saillants du début de la campagne électorale, constatant une dynamique mitigée sur le terrain qui contraste en revanche avec une présence remarquable des partis et des candidats sur les réseaux sociaux notamment.

En ce sens, le recours de la majorité des candidats et des formations politiques aux réseaux sociaux pour présenter leurs programmes électoraux est une tendance traduisant une dépendance croissante aux supports numériques pour entrer en contact avec les électeurs, relève le quotidien.

La même publication a également rapporté les activités des présidents et chefs de parti qui ont animé des meetings et des rencontres de proximité dans plusieurs wilayas de l'Est du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sous le titre "Les candidats entrent en compétition pendant 20 jours pour séduire les électeurs", le journal "Aïn El Djazaïr", édité à Constantine, a rapporté que "ce rendez-vous électoral constitue une étape importante devant concrétiser l'approche participative dans la gestion des affaires locales".

Le même quotidien a également abordé le cadre réglementaire régissant la campagne électorale, notamment en ce qui concerne "la transparence du financement de la campagne, la garantie de l'égalité des chances, ainsi que l'interdiction de l'utilisation des moyens publics à des fins électorales".

Le journal "Assarih", paraissant à Annaba, a énuméré, pour sa part, dans un article sous le titre "Les partis lancent la campagne électorale avec des promesses d'écoute et d'amélioration du cadre de vie du citoyen", les principaux engagements pris par les partis et les candidats dès le premier jour de la campagne, notamment "la participation des citoyens à la gestion des affaires locales, la prise en charge de leurs préoccupations et l'amélioration des services publics et le développement local".

Le quotidien "L'Est Républicain", édité à Annaba, est revenu en détail sur le lancement de la campagne électorale, rapportant les engagements des partis, notamment "le choix de candidats compétents, le renforcement de la participation citoyenne à la gestion locale et la satisfaction des préoccupations des citoyens".