Afrique: Saïfi retient 24 joueurs pour la double confrontation face à l'Eswatini

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 23 ans (U23), Rafik Saïfi, a retenu 24 joueurs pour prendre part aux deux rencontres face à la sélection eswatinienne, pour le compte du 2e tour préliminaire des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2028, qualificative aux Jeux olympiques JO-2028 de Los Angeles, a indiqué la Fédération algérienne (FAF).

La manche aller est prévue le 11 novembre 2026 au Somhlolo National Stadium de Lobamba, à 15h00 (heure algérienne). Le match retour se disputera le 16 novembre 2026 au stade du 5 Juillet 1962 d'Alger, à partir de 18h00.

La sélection nationale U23 sera en stage du 8 au 16 novembre 2026, en prévision de la double confrontation face à l'Eswatini, pour le compte du deuxième tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 - 2027.

En cas de qualification au troisième et dernier tour, les hommes de Rafik Saïfi affronteront le vainqueur de la double confrontation entre le Zimbabwe et le Mali.

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La manche aller aura lieu le 22 mars 2027 à domicile avant de se déplacer pour le match retour qui aura lieu le 30 mars.

Pour rappel, la CAF avait attribué à l'Egypte l'organisation de la CAN des U23, prévue en novembre 2027, qualificative pour les JO-2028.

La phase finale de la CAN U23 regroupera huit équipes dont l'Egypte qui est qualifiée d'office en tant que pays organisateur. Elles seront scindées en deux groupes de quatre. Les deux premiers se qualifient pour les demi-finales.

La dernière participation algérienne au tournoi de football des Jeux olympiques remonte à l'édition 2016 à Rio de Janeiro (Brésil).

La sélection algérienne a clôturé dimanche un stage effectué en Afrique du Sud, ponctué par deux matchs amicaux face aux Bafana Bafana : défaite (3-1) puis nul (1-1).

Voici la liste des joueurs convoqués :

Gardiens : Merzouk Samy Jamil (AEL Limassol), Zitouni Yasser (USM Khenchela), Belazzoug Kilian (Stade Rennais).

Défenseurs : Belgourai Faiz Mohamed (CS Constantine), Bezahaf Kelyann Khelifa (O Marseille), Fatahine Anis (Le Puy Fc), Radj Ylies (Toulouse FC),

Hamzaoui Salimani Hilan (O Marseille), Bakhouche-Piernas Gaetan (Toulouse FC), Guerroudja Wael (CR Temouchent), Ben Isser Abdelhak (OGC Nice).

Milieux : Boungab Abderrahmane (ES Sétif), Satta Abdelouahab (MC Alger), Diha Imad Eddine (US Biskra), Benlahlou Daryll Matys (Montpellier),

Bentoumi Mokrane (Roda JC), Kahia Abdelaziz (CR Belouizdad), Izem Youcef (JS Kabylie), Guendez Matgéo Samuel (AS Nancy).

Attaquants : Akhrib Lahlou (JS Kabylie), Boudache Kail (O Lyonnais), Boutera Karim (Degerfors IF), Ramdaoui Mohamed (USM Alger).