Algérie: Le développement local et les aspirations des citoyens au coeur de la 2e journée de la campagne électorale

ALGER — Les chefs de partis politiques ont mis l'accent vendredi, au deuxième jour de la campagne pour les élections locales (APC/APW) du 28 novembre, sur la nécessité d'un développement local durable et d'une gestion communale à la hauteur des aspirations du citoyens.

La présidente du parti Tajamoue Amel Djazaïr (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati, a affirmé depuis la wilaya de Mascara que la gestion des communes doit connaître un saut qualitatif à même de répondre aux aspirations des citoyens et de parvenir à un développement local durable.

Animant un rassemblement populaire dans la commune de Oued El Abtal, elle a indiqué que le programme électoral de sa formation politique reposait sur le soutien au développement local, à travers la concrétisation de projets répondant aux préoccupations essentielles des citoyens.

Abondant dans le même sens, la Secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, qui s'exprimait à l'occasion de la tenue de la session ordinaire du bureau politique de son parti à Alger, a indiqué que sa formation politique s'est engagée dans la campagne électorale avec "un programme axé principalement sur la réalisation du développement local permettant une prise en charge optimale des préoccupations quotidiennes du citoyen".

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Elle a notamment mis l'accent sur l'importance de continuer à augmenter le nombre de postes d'emploi, de revoir à la hausse le budget des communes, et sur la nécessité de préserver le pouvoir d'achat du citoyen.

De son côté, le président du mouvement El Binaa El Watani, Abdelkader Bengrina, a appelé depuis Sétif où il animait un meeting populaire, à ancrer la culture de la compétition électorale basée sur les programmes, les idées et la compétence des candidats.

Appelant à une forte participation citoyenne à même de contribuer à assurer de meilleures performances au sein des assemblées élues, l'orateur a souligné que "la véritable bataille électorale est une bataille de programmes, de voix et de conquête de la confiance des citoyens en offrant le meilleur et en oeuvrant à servir leurs préoccupations et à répondre à leurs aspirations".

Par ailleurs, le secrétaire général adjoint du Front El-Moustakbal, Hadj Belghaouti, a souligné, depuis Chlef, l'importance d'impliquer le citoyen dans la prise de décision et le suivi du développement local, en vue de bâtir des communes fortes.

M. Belghaouti, qui animait un meeting populaire, en qualité de représentant du président du parti, Fateh Boutbig, a insisté sur la nécessité de placer le citoyen au coeur des préoccupations des assemblées locales, à travers "l'amélioration du service public, la lutte contre la bureaucratie, le renforcement de la transparence et l'ancrage d'une culture de concertation, de participation et de responsabilité".

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif, a, pour sa part, appelé depuis la wilaya d'El-Oued, à consolider les opportunités d'investissement dans les zones frontalières, afin d'y réaliser un développement durable.

A ce titre, il a indiqué que "le développement escompté des zones frontalières ne saurait se concrétiser qu'à travers l'élection d'APC et d'APW composées de compétences disposant d'une expérience en matière de gestion administrative et financière, capables de relever les défis et de répondre aux enjeux de la période actuelle".

Le président du parti Sawt Echaab, Lamine Osmani a, quant à lui, animé une activité de proximité dans la commune des Eucalyptus à Alger, où il a insisté sur la nécessité de s'appuyer sur la numérisation pour bâtir des "communes modernes".

Il a estimé que "l'édification d'un Etat fort, doté d'institutions efficaces, commence au niveau de la commune, en tant que maillon le plus proche du citoyen, ce qui nécessite un changement radical des mentalités et des pratiques politiques, notamment à travers le recours à la numérisation".

Depuis la wilaya de Tamanrasset, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, a mis en avant l'importance pour les futures assemblées locales élues d'apporter une contribution réelle et concrète à l'impulsion du développement local, soulignant que "le citoyen attend beaucoup de ces assemblées élues, ce qui impose une coordination avec les acteurs de la société civile pour concrétiser les différents programmes de développement".

De son côté, le président du parti El-Karama, Mohamed Daoui, a insisté, lors d'un rassemblement populaire dans la commune de Zeribet El-Oued (wilaya de Biskra), sur l'importance d'une participation massive au prochain scrutin et du choix des candidats les plus aptes à répondre aux préoccupations des citoyens et à concrétiser leurs aspirations à tous les niveaux, particulièrement en ce qui concerne les affaires locales.