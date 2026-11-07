Algérie: Les partis politiques investissent le terrain pour gagner la confiance des électeurs

ALGER — Les titres de la presse nationale et les sites d'information électroniques ont mis en avant samedi, au 3e jour de la campagne électorale pour les Locales du 28 novembre, les efforts des partis politiques et des candidats pour investir le terrain, aller à la rencontre des électeurs et présenter leurs programmes et visions de la gestion des affaires locales, convaincus de l'importance d'associer les citoyens à la prise de décision.

En ce sens, "Le Soir d'Algérie" a rapporté que "pas moins de sept chefs de parti étaient déjà sur le terrain dès l'entame de la campagne électorale, pour notamment exhorter les candidats à se déployer dans les communes et les quartiers en vue de gagner la confiance des électeurs", appelés "à choisir des compétences à même de répondre à leurs aspirations".

Sous le titre "Les partis tâtent le terrain", le quotidien "Le Courrier d'Algérie" a repris les principales déclarations des chefs de parti lors des premières heures de cette campagne électorale, observant que "les formations politiques sont appelées à investir le terrain, à présenter leurs programmes et à renouer le contact avec les citoyens, notamment à l'occasion des rencontres de proximité et les meetings populaires".

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Pour sa part, "El Watan" est revenu sur les premières interventions des chefs de parti qui ont porté sur "la proximité avec les citoyens, la compétence des futurs élus et l'amélioration de la gestion des collectivités locales", faisant observer que le coup d'envoi de la campagne électorale a été également marqué par "la participation de plusieurs figures du Mouvement syndical".

Sur un autre registre, le quotidien "El Moudjahid" s'est intéressé aux particularités de ce rendez-vous électoral, organisé dans "un contexte marqué par le nouveau découpage administratif et les réformes du cadre électoral ainsi que la forte présence des jeunes parmi les candidats", tout en mettant l'accent sur "le respect des règles de transparence".

Dans un commentaire intitulé "Les partis entament la bataille de la mobilisation des électeurs", le quotidien "El Wassat" a noté que les partis misent sur "une forte présence sur le terrain avec la présentation de leurs programmes et leurs visions sur divers thèmes", tout en sillonnant le territoire national afin "d'établir un contact direct avec les citoyens".

De son côté, le quotidien "Echaâb" a abordé le sujet sous le titre "Elections locales du 28 novembre : le début de la course", notant que dès les premières heures de la campagne, des meetings et des rencontres ont été organisés à travers les différentes wilayas du pays par les présidents de parti et les candidats.

De son côté, "El Massa" a titré : "Une large participation pour bâtir des collectivités locales fortes", mettant en avant l'appel des chefs de parti et des candidats à "une forte participation à ces élections locales, considérées comme un pilier essentiel pour renforcer le rôle des Assemblées élues dans la promotion du développement local et l'amélioration de la prise en charge des préoccupations des citoyens".

Dans le même sillage, le quotidien "El Khabar" a estimé que l'entrée en lice des partis politiques a été marquée par des activités de terrain et des meetings populaires, soulignant que le développement local et l'amélioration de la gestion des communes ont occupé une place centrale dans leurs discours respectifs".

Le site électronique "Sabq Press" a, quant à lui, mis en avant l'appel des présidents de parti à "ancrer la culture de la compétition électorale, fondée sur les programmes, les idées et les compétences des candidats", soulignant que "le véritable enjeu électoral consiste à gagner la confiance des citoyens en leur proposant les meilleures programmes et en répondant à leurs préoccupations".

Dans le même contexte, le site électronique "El Djazair El Youm" a consacré un article sous le titre : "Elections locales : 20 jours pour convaincre les électeurs", dans lequel il a souligné que de cette échéance est "une étape démocratique permettant aux citoyens de contribuer à la gestion de leurs affaires locales".