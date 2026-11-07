Algérie: Le président du parti El-Karama appelle à choisir les candidats à même de répondre aux aspirations des citoyens

6 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

BISKRA — Le président du parti El-Karama, Mohamed Daoui, a appelé, vendredi soir depuis la wilaya de Biskra, les citoyens à choisir les candidats les plus aptes et les plus compétents à répondre à leurs aspirations, lors des prochaines élections locales.

M. Daoui a expliqué, lors d'un meeting qu'il a animé à la maison de jeunes "Loucif Saïd" dans la commune de Zeribet El Oued, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections locales du 28 novembre, que "les citoyens sont appelés à participer en force à cette échéance électorale et à choisir les candidats les plus aptes à prendre en charge leurs préoccupations et à réaliser leurs aspirations sur tous les plans, en particulier ceux liés aux affaires locales".

Dans le même contexte, M. Daoui a affirmé que les candidats du parti El- Karama s'appuieront, en cas d'obtention de sièges dans les assemblées élues, sur une approche reposant sur "l'écoute des préoccupations des citoyens, la proposition de solutions adéquates, leur implication dans la gestion des affaires publiques au niveau des communes, en sus d'accorder une importance particulière au développement local, notamment en ce qui concerne le soutien à l'investissement industriel et agricole, deux secteurs qui caractérisent la wilaya de Biskra".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président du parti a également appelé les jeunes en particulier à participer "activement" à ce rendez-vous visant à renouveler les membres des Assemblées Populaires Communales et de Wilaya (APC et APW), et ce, en élisant des "listes capables d'une bonne gestion et de la prise en charge des préoccupations des citoyens".

Il a, enfin, souligné l'importance de "préserver les acquis de développement réalisés et de les consolider en s'impliquant dans l'action politique".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.