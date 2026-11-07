Algérie: Le président du parti El-Karama appelle à choisir les candidats à même de répondre aux aspirations des citoyens

BISKRA — Le président du parti El-Karama, Mohamed Daoui, a appelé, vendredi soir depuis la wilaya de Biskra, les citoyens à choisir les candidats les plus aptes et les plus compétents à répondre à leurs aspirations, lors des prochaines élections locales.

M. Daoui a expliqué, lors d'un meeting qu'il a animé à la maison de jeunes "Loucif Saïd" dans la commune de Zeribet El Oued, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections locales du 28 novembre, que "les citoyens sont appelés à participer en force à cette échéance électorale et à choisir les candidats les plus aptes à prendre en charge leurs préoccupations et à réaliser leurs aspirations sur tous les plans, en particulier ceux liés aux affaires locales".

Dans le même contexte, M. Daoui a affirmé que les candidats du parti El- Karama s'appuieront, en cas d'obtention de sièges dans les assemblées élues, sur une approche reposant sur "l'écoute des préoccupations des citoyens, la proposition de solutions adéquates, leur implication dans la gestion des affaires publiques au niveau des communes, en sus d'accorder une importance particulière au développement local, notamment en ce qui concerne le soutien à l'investissement industriel et agricole, deux secteurs qui caractérisent la wilaya de Biskra".

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Le président du parti a également appelé les jeunes en particulier à participer "activement" à ce rendez-vous visant à renouveler les membres des Assemblées Populaires Communales et de Wilaya (APC et APW), et ce, en élisant des "listes capables d'une bonne gestion et de la prise en charge des préoccupations des citoyens".

Il a, enfin, souligné l'importance de "préserver les acquis de développement réalisés et de les consolider en s'impliquant dans l'action politique".