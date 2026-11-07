Algérie: Le président du parti Sawt Echaab appelle à s'appuyer sur la numérisation pour bâtir des communes modernes

ALGER — Le président du parti Sawt Echaab, Lamine Osmani, a appelé, vendredi à Alger, à bâtir des communes modernes en s'appuyant sur la numérisation, permettant ainsi aux citoyens de participer plus efficacement à la prise de décision au niveau local.

Lors d'une activité de proximité organisée dans la commune des Eucalyptus, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections locales du 28 novembre, M. Osmani a indiqué que "la construction d'un Etat fort, doté d'institutions efficaces, commence au niveau de la commune, étant le maillon le plus proche du citoyen", ce qui nécessite "un changement radical des mentalités et des pratiques politiques", notamment à travers "le recours à la numérisation".

Il a également souligné l'importance d'associer les citoyens à la gestion des affaires locales et de s'appuyer sur les compétences nationales ainsi que sur des personnalités capables d'assumer leurs responsabilités et de servir l'intérêt général, estimant que "la construction d'une commune moderne exige également des programmes scientifiques et opérationnels".

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Dans le même contexte, le président du parti a insisté sur "la nécessité de placer les préoccupations du citoyen au coeur des politiques de développement, à travers la proposition de projets concrets et la prise en charge des besoins locaux, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du foncier, à même de garantir une répartition équitable des richesses et d'améliorer le cadre de vie de la population".

En conclusion, l'intervenant a appelé les candidats de son parti à "s'inspirer des valeurs de la glorieuse Révolution du 1er Novembre et à oeuvrer à l'édification d'une Algérie forte, dotée d'institutions solides, à partir de la commune et de la wilaya".