Afrique de l'Est: Madagascar dépêche une mission judiciaire à Maurice

Selon la presse malgache, l'affaire Shemir Sokataly a pris une nouvelle dimension diplomatique et judiciaire. Après son arrestation à Maurice le 23 octobre, à la suite de l'émission d'un mandat d'arrêt international par les autorités malgaches, Antananarivo a officiellement enclenché les procédures en vue d'obtenir son extradition.

Pour faire avancer ce dossier, Madagascar a dépêché une délégation à Maurice. Celle-ci regroupe des magistrats, des enquêteurs de la police judiciaire ainsi que des représentants du ministère de la Justice. Sa mission consiste à soutenir la requête d'extradition et à mettre à la disposition des autorités mauriciennes les documents et éléments judiciaires nécessaires à son examen.

Shemir Sokataly est recherché dans le cadre d'une enquête portant sur un projet présumé d'incendie et d'explosion à la maison de force de Tsiafahy. Les investigations concernent également une tentative présumée de faire évader le colonel Patrick Rakotomamonjy, détenu dans cet établissement pénitentiaire.La présence de cette délégation témoigne de la volonté des autorités malgaches de faire progresser le dossier au-delà de leurs frontières. Mais la démarche ne signifie pas pour autant que le transfert du suspect est acquis.

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La décision finale appartient aux instances judiciaires mauriciennes, qui devront se prononcer sur la demande après examen des éléments soumis par Madagascar et conformément aux dispositions légales appli- cables, tout en garantissant les droits de Shemir Sokataly.