Ile Maurice: Un deuxième suspect inculpé, un témoin se présente à la MCIT

L'enquête sur le meurtre de Selven Iyempermal connaît un nouveau développement. Un deuxième suspect, Ridwan Bauluck, âgé de 36 ans et habitant Phoenix, a été inculpé le jeudi 5 novembre.

Il fait l'objet d'une accusation provisoire de perverting the course of justice. Par ailleurs, un homme s'est présenté à la Major Crime Investigation Team (MCIT) hier afin de fournir des éléments de preuve supplémentaires aux enquêteurs. Il s'agit de Wesley Fidèle, qui s'est rendu aux locaux de cette unité en compagnie de son avocat, Me Assad Peeroo, après avoir consigné une déposition au poste de police de Pope Hennessy.

Dans sa déposition, Wesley Fidèle explique avoir découvert, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail à Albion, une vidéo diffusée sur Facebook le jeudi 29 octobre. Les images montreraient deux individus en train de causer des dégâts aux biens appartenant à Selven Iyempermal, qui a été mortellement agressé. Il affirme avoir reconnu les deux individus et souhaite signaler ces faits afin de collaborer avec la police et de permettre aux enquêteurs de retrouver les personnes concernées.

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Ces nouveaux éléments viennent s'ajouter aux investigations menées par la MCIT pour faire la lumière sur les circonstances entourant la mort de Selven Iyempermal et établir les responsabilités dans cette affaire. Les enquêteurs devront vérifier les informations communiquées par le témoin et déterminer le rôle exact des différents protagonistes.