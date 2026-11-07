Ile Maurice: «Fam Moter Trail», la gent féminine à l'honneur

La 17e édition du Trail de Rodrigues (TDR), qui se disputera ce dimanche 8 novembre, a été officiellement lancée ce vendredi au Cotton Bay Resort & Spa. Si ce lieu marque un retour aux sources pour les organisateurs, ceux-ci ont surtout tenu à mettre à l'honneur la gent féminine dans le monde du trail running à Rodrigues, d'où le thème « Fam Moter Trail ».

C'est devant un parterre composé d'athlètes, de sponsors, de partenaires de l'événement ainsi que de dirigeants de l'Assemblée régionale de Rodrigues qu'Aurèle André, coordinateur du Trail de Rodrigues, a rappelé le chemin parcouru au cours de ces 17 années d'existence. Il a également rendu hommage «aux braves femmes qui ont tissé des contes de triomphe sur les beaux sentiers de Rodrigues depuis que nous avons démarré en novembre 2010. Elles sont les architectes d'un nouveau narratif et démontrent une bravoure sans limite, tout en ayant l'audace de rêver de liberté».

Pour sa part, Arnaud Meunier, président de la Rod-Trail Association (RTA), a exprimé sa fierté et son enthousiasme à l'idée de retrouver une nouvelle édition du TDR autour d'un thème aussi évocateur. «Cela fait 17 ans que nous arpentons nos crêtes, nos vallées et nos sentiers côtiers, et cela nous permet de graver encore plus le relief de notre île dans nos coeurs.» Ce sont ainsi plus de 1 400 coureurs qui prendront le départ de l'une des cinq courses ce dimanche. Dix pays seront représentés, avec 755 participants venus de l'étranger.

«Cette diversité prouve que le Trail de Rodrigues est devenu un rendez-vous international majeur. Les femmes sont définitivement le souffle et la force de cet événement. Leur détermination à concourir en tant qu'athlètes ou à s'investir comme bénévoles ne peut qu'offrir une compétition de qualité et faire rayonner Rodrigues. C'est une fête humaine incomparable qui inspirera nos jeunes filles dans le respect, le partage et la joie de se dépasser ensemble», a souligné Arnaud Meunier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Exceptionnellement, cette édition sera marquée par la présence de deux marraines sur chaque course, l'une originaire de Rodrigues et l'autre de l'extérieur de l'île. Une première dans l'histoire du Trail de Rodrigues. Ainsi, Sylvaine Cussot et Marie-Aimée Flore seront les marraines du 75 km, Fleur Santos et Anne-Marie John celles du 54 km, Virginie Nankoo et Achilanne François celles du 26 km, Coralie Duchemann et Emeline Samoisy celles du 16 km, tandis que Shanellia Bathilde et Rose Pierre-Louis accompagneront les participants du 7 km.

Si les 17 années d'existence du TDR témoignent de la passion et du dévouement de tous ceux qui contribuent à son organisation, le commissaire chargé de la Jeunesse et des Sports, Varok Ravina, a souligné l'importance acquise par cet événement sur les plans sportif, touristique et économique à Rodrigues. «Le TDR a confirmé son rayonnement international au fil des années. Cette année, nous mettons à l'honneur la contribution des femmes, et c'est à juste titre, car le sport offre un espace d'inclusion et de dépassement de soi. Le trail est un véritable outil de promotion de la santé et aide à combattre les fléaux de notre société.» Le commissaire a également tenu à remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports pour le don d'un système de chronométrage électronique.

Enfin, Franceau Grandcourt, chef commissaire de l'Assemblée régionale de Rodrigues, s'est réjoui de l'augmentation de près de 400 % du nombre de participants au TDR. «En 2010, nous avions commencé avec 350 participants. C'est dire à quel point c'est prometteur après 17 éditions. Je tiens à féliciter tous ceux qui y ont cru et je trouve encore plus belle cette volonté d'initier les jeunes. Cela contribue à les tenir éloignés des fléaux.»

Soulignons que l'Assemblée régionale de Rodrigues a accordé un soutien financier de Rs 850 000 pour l'organisation de cette édition.