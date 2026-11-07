Madagascar: Prévention des inondations - Opération de déracinement des jacinthes d'eau sur le Marais Masay

Des tonnes de jacinthes d'eau sont régulièrement enlevées des bassins du Marais Masay. Ces plantes aquatiques flottantes, qui ont la particularité de se multiplier à une vitesse extrêmement rapide, prolifèrent de manière fulgurante sur l'étendue du Marais Masay. Une situation qui a pour effet d'entraver ou de ralentir le déversement des eaux pluviales dans les bassins, favorisant ainsi les inondations dans les zones basses.

Le Marais Masay, zone de rétention d'eau au coeur d'Antananarivo, fait régulièrement face à une situation d'encombrement en raison de la prolifération des jacinthes d'eau. Des opérations de déracinement de ces plantes aquatiques y sont ainsi menées régulièrement. La dernière en date, réalisée il y a quelques jours par l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (APIPA), a permis de dégager la surface des bassins Sud et Nord du Marais Masay.

Par ailleurs, on observe sur place des allées et venues de charrettes à bras chargées de jacinthes d'eau cueillies dans le Marais Masay. Elles sont destinées à l'élevage porcin et à des activités d'artisanat utilisant les racines de la plante. Autant d'activités qui contribuent à l'assainissement du bassin, tout en générant des revenus.