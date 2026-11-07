Madagascar: Conseil de l'Ordre national des infirmiers - Assemblée générale à Morondava

L'Assemblée générale du Conseil de l'Ordre national des infirmiers de Madagascar (CONIM) a été officiellement ouverte à Morondava. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du chef de région ainsi que des représentants de l'État.

Des délégués venus des différentes régions de Madagascar ont fait le déplacement pour prendre part à cette rencontre d'envergure nationale. Au total, près de 500 participants sont attendus à cet événement qui réunit les professionnels du secteur infirmier. Les travaux s'étaleront sur trois jours et permettront d'aborder plusieurs thématiques majeures liées à l'exercice de la profession infirmière à Madagascar. Cette assemblée constitue également une occasion de réfléchir aux défis du secteur ainsi qu'aux perspectives d'amélioration des services de santé.

Échanges

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Le Conseil international des infirmières (CII) participera activement aux échanges. Des experts issus de plusieurs pays partageront leurs expériences et leurs connaissances afin d'enrichir les débats et les recommandations qui découleront de cette rencontre. Les organisateurs ont tenu à exprimer leur reconnaissance envers les autorités étatiques, le ministère de la Santé publique ainsi que le CONIM pour leur soutien et leur accompagnement, qui ont permis la tenue de cette assemblée générale.

Placée sous le thème « Redonnons sa noblesse à la profession infirmière », cette rencontre se veut un cadre de concertation visant à valoriser davantage le rôle des infirmiers et infirmières dans le système de santé malgache. La profession est considérée comme un maillon essentiel dans la prise en charge des patients et l'amélioration de la qualité des soins à travers le pays.