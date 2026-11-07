Madagascar: Solidarité et patrimoine - Le CHU d'Ambohimiandra fait peau neuve grâce à « Live & Give »

7 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Maminirina Rado

Le service de maternité et le plateau technique du CHU Mère-Enfant Ambohimiandra ont été entièrement réhabilités grâce à la course citoyenne « Live & Give », menée par La Vache qui rit et Somadis.

L'hôpital des enfants d'Ambohimiandra, patrimoine centenaire de la capitale malgache, a officiellement réceptionné jeudi la rénovation complète de son service de maternité ainsi qu'un important lot d'équipements médicaux modernes. Cette réalisation concrétise le partenariat noué entre le secteur privé et la santé publique à travers l'initiative « Live & Give », portée par la marque La Vache qui rit et son distributeur local, Somadis.

Cette livraison marque l'aboutissement concret de la course solidaire organisée en avril dernier au coeur de Tananarive par la marque historique de fromage, créée en 1921 par Léon Bel. Les frais d'inscription des quelque 1 500 coureurs rassemblés sur le parvis de l'hôtel de ville d'Analakely ont été intégralement convertis en fonds destinés à financer la réhabilitation des locaux et l'acquisition de matériel jusqu'alors manquant.

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Lors de la cérémonie officielle d'avant-hier, l'hôpital a réceptionné des tables d'accouchement, des chariots de soins, des potences à roulettes, des pousse-seringues électriques et des tensiomètres, ainsi qu'un concentrateur d'oxygène de 9 litres. Ces équipements sont essentiels pour faire face aux urgences pédiatriques et aux épidémies saisonnières, comme la bronchiolite.

La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants de Somadis-La Vache qui rit, dont les actions solidaires se poursuivront d'année en année, de la direction de l'établissement, menée par le Dr Lova Ravelomanana, et de la directrice générale de l'INSPC (Institut national de santé publique et communautaire). Le Pr Lantonirina Ravaoarisoa, du ministère de la Santé publique, a salué cet effort collectif avant d'appeler à la préservation rigoureuse de ces nouveaux équipements. « Prenez soin de l'hôpital et préservez ces outils, car seul celui qui entretient fait durer le bien. »

Cet établissement a été fondé en 1923, lors de l'épidémie de peste qui a touché la capitale, dans ses quartiers huppés comme populaires.

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