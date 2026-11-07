Madagascar: Zone perturbée au nord-est - Vers une intensification en tempête tropicale ce week-end

La zone perturbée sous surveillance au nord-est de Madagascar, la deuxième de la saison, continue de progresser en direction du sud-ouest.

Hier matin à 10 heures, elle se trouvait à 733 km au nord-est d'Antalaha et s'accompagnait de vents de 45 km/h sous l'orage. Selon les prévisions de Météo Madagascar, le système poursuivra sa progression en direction du sud-ouest au cours des 24 heures à venir, puis empruntera une direction nord-est, en s'approchant des côtes de la région SAVA vers dimanche.

Une intensification du phénomène jusqu'au stade de tempête tropicale n'est pas à exclure. Toutefois, Météo Madagascar préfère rester prudent quant à son degré d'intensité à l'approche des côtes malgaches. Les prévisionnistes des îles voisines, pour leur part, avancent l'hypothèse probable d'une tempête tropicale modérée au cours du week-end. Auquel cas, elle sera baptisée Bertrand.

Les régions du nord de Madagascar, notamment SAVA et DIANA, pourraient ainsi se trouver sur la trajectoire de ce système, avec un impact possible dans la nuit de dimanche à lundi. Mais bien avant cela, ces deux régions sont déjà sous la menace de fortes pluies, avec une dégradation des conditions météorologiques sur les zones côtières.

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Néanmoins, Météo Madagascar n'émet pas encore d'avis d'alerte cyclonique concernant ce système. En revanche, l'émission d'avis de vigilance pour fortes pluies et de vigilance pour fortes houles est attendue dans les prochains jours. Les usagers des voies maritimes et les populations des régions SAVA et DIANA sont appelés à suivre de près l'évolution des conditions météorologiques et les bulletins émis par Météo Madagascar, et à se conformer aux directives des autorités locales en fonction des situations sur le terrain.