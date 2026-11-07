Afrique: Le ministre soudanais de la Santé présente l'initiative « Vers un Soudan exempt de paludisme » à Gaborone

Le ministre de la Santé Prof Haitham Mohamed Ibrahim a participé vendredi à un dialogue de haut niveau sur la lutte contre le paludisme, organisé par le partenariat RBM (Roll Back Malaria) et accueilli par le Botswana, sous le patronage du président de la République et président de l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme, le Dr Duma Boko.

Les échanges ont porté sur l'accélération des efforts en faveur d'une avancée décisive contre le paludisme, la pérennisation du financement des stratégies de lutte et l'extension de leur portée.

Le ministre a souligné les efforts déployés par le gouvernement soudanais, le programme national et les partenaires pour maintenir la fourniture des services sanitaires à travers le pays, malgré les difficultés d'accès liées à la guerre. Il a réaffirmé l'engagement national à travers l'initiative lancée par le Premier ministre sous le slogan « Vers un Soudan exempt de paludisme ».

Il a appelé la communauté internationale et régionale à soutenir le Soudan afin de concrétiser les objectifs de cette initiative. Cette participation vise également à mobiliser de nouveaux partenariats au service de la stratégie nationale de lutte contre le paludisme.

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Le ministre était accompagné du directeur du Programme national de lutte contre le paludisme, le Dr Ahmed Abdelqader. Plusieurs rencontres ont été tenues avec des partenaires et des responsables sanitaires afin d'examiner la situation au Soudan.