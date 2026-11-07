Soudan: Le pays demande à l'ONU des mesures juridiques après le refus de visa à son président du Conseil Souverain

Le Soudan a demandé aux Nations unies de prendre des mesures institutionnelles et juridiques efficaces afin de garantir que les États-Unis, en tant que pays hôte, respectent les dispositions de l'accord de siège de 1947.

Cette demande fait suite au refus de délivrer un visa au général d'armée Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil Souverain de Transition, l'empêchant de participer aux réunions de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier.

Dans une déclaration prononcée devant la Sixième Commission de l'Assemblée générale, l'ambassadeur et ministre plénipotentiaire Ammar Mohamed Mahmoud a rappelé que le Secrétaire général de l'ONU avait exprimé son inquiétude et demandé aux États-Unis de respecter leurs obligations. Ces démarches n'ont toutefois pas permis au président du Conseil Souverain de se rendre à New York.

Le représentant soudanais a souligné que l'accueil du siège des Nations unies constitue une responsabilité juridique internationale, et non un privilège permettant au pays hôte de déterminer quels États peuvent participer aux travaux de l'organisation. Les considérations politiques ou l'état des relations bilatérales ne peuvent, selon lui, exonérer les États-Unis de leurs obligations.

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Le Soudan a demandé la documentation officielle de l'incident, la diffusion des correspondances concernées aux États membres et des garanties contre toute répétition. Il a également appelé le Secrétaire général à activer le mécanisme de règlement des différends prévu à la section 21 de l'accord de siège, conformément à la résolution 80/172 de l'Assemblée générale.

L'accès au siège de l'ONU constitue, a conclu le représentant, un droit garanti par le droit international à tous les États membres, et non une faveur accordée ou refusée selon les intérêts politiques du pays hôte.