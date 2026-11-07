Soudan: Le pays demande à l'ONU des mesures juridiques après le refus de visa à son président du Conseil Souverain

7 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan a demandé aux Nations unies de prendre des mesures institutionnelles et juridiques efficaces afin de garantir que les États-Unis, en tant que pays hôte, respectent les dispositions de l'accord de siège de 1947.

Cette demande fait suite au refus de délivrer un visa au général d'armée Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil Souverain de Transition, l'empêchant de participer aux réunions de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier.

Dans une déclaration prononcée devant la Sixième Commission de l'Assemblée générale, l'ambassadeur et ministre plénipotentiaire Ammar Mohamed Mahmoud a rappelé que le Secrétaire général de l'ONU avait exprimé son inquiétude et demandé aux États-Unis de respecter leurs obligations. Ces démarches n'ont toutefois pas permis au président du Conseil Souverain de se rendre à New York.

Le représentant soudanais a souligné que l'accueil du siège des Nations unies constitue une responsabilité juridique internationale, et non un privilège permettant au pays hôte de déterminer quels États peuvent participer aux travaux de l'organisation. Les considérations politiques ou l'état des relations bilatérales ne peuvent, selon lui, exonérer les États-Unis de leurs obligations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Soudan a demandé la documentation officielle de l'incident, la diffusion des correspondances concernées aux États membres et des garanties contre toute répétition. Il a également appelé le Secrétaire général à activer le mécanisme de règlement des différends prévu à la section 21 de l'accord de siège, conformément à la résolution 80/172 de l'Assemblée générale.

L'accès au siège de l'ONU constitue, a conclu le représentant, un droit garanti par le droit international à tous les États membres, et non une faveur accordée ou refusée selon les intérêts politiques du pays hôte.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.