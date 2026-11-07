Soudan: CIRGL condamne les attaques des RSF contre les infrastructures électriques au pays

7 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Congrès International de la Région des Grands Lacs (CIRGL) a publié vendredi, un communiqué condamnant avec la plus grande fermeté les attaques menées par les Forces de soutien rapide (FSR) contre les infrastructures électriques au Soudan.

L'organisation a qualifié ces frappes de violation flagrante du droit international humanitaire et de crime de guerre, ainsi que d'atteinte à la souveraineté, à l'unité territoriale et à la sécurité des infrastructures vitales du Soudan.

Les attaques de drones ont visé des installations électriques dans plusieurs États, dont Khartoum, Al-Jazira, Sennar, Gedaref, le Nil et la mer Rouge. Elles ont causé d'importants dégâts, entraîné l'arrêt de plusieurs centrales et perturbé l'alimentation électrique dans de vastes zones du pays.

Le CIRGL a exprimé sa vive préoccupation face aux conséquences humanitaires de ces attaques, notamment sur l'accès à l'électricité, à l'eau potable, aux soins de santé et à l'éducation. Il a souligné que la destruction des infrastructures énergétiques menace également les hôpitaux, les réseaux de traitement de l'eau, les télécommunications et l'activité économique.

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L'organisation a appelé la communauté internationale, ainsi que les organisations régionales et humanitaires, à condamner clairement ces violations, à fournir une aide humanitaire urgente aux populations affectées et à soutenir les efforts de reconstruction, de paix et de stabilité au Soudan.

Le CIRGL a réaffirmé sa solidarité avec le peuple soudanais et son soutien à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du pays.

Lire l'article original sur SNA.

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