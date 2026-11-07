Soudan: Le pays affirme au sommet onusien que la transformation numérique est un moteur essentiel de la reconstruction

Le directeur général de l'Autorité de transformation numérique Dr Ahmed Al-Aqeed a affirmé que le Soudan fait de la transformation numérique un levier central de la reconstruction et du redressement national, ainsi que la voie la plus rapide et la moins coûteuse pour restaurer les services publics et rebâtir les capacités institutionnelles face aux défis engendrés par la guerre.

Intervenant au nom du gouvernement lors du Sommet des Nations unies sur l'innovation dans la gouvernance 2026, à Bakou, il a participé à la session intitulée « Construire le secteur public pour l'avenir : stratégies, capacités et conditions de la transformation ».

M. Al-Aqeed a estimé que les circonstances exceptionnelles ne devraient pas retarder la transformation numérique, mais en accentuer l'urgence. Le Soudan a adopté une approche pragmatique fondée d'abord sur la reprise des services, avant de compléter les cadres législatifs et réglementaires, notamment par l'adoption récente de lois sur la transformation numérique, la cybersécurité, les données et l'intelligence artificielle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a présenté la plateforme « Baladna », qui réunit plus de 46 institutions publiques et 134 services numériques. Les priorités ont été accordées aux services ayant un impact direct sur la vie des citoyens et l'activité économique. Selon lui, le succès de la transformation numérique se mesure à la valeur créée, non à l'ampleur des technologies employées.

Le responsable a également plaidé pour une coordination institutionnelle renforcée, une gouvernance numérique partagée et des infrastructures résilientes, capables d'assurer la continuité des services en période de crise. Il a conclu que la reconstruction ne devait pas se limiter à restaurer l'existant, mais bâtir une administration plus efficace, intégrée et résiliente.