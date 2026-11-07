Soudan: Inauguration de nouveaux équipements pour les stations FM de Port-Soudan, 'Aqiq et Halaib

7 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Autorité de radiodiffusion et de télévision de l'état fédéré de la Mer Rouge a inauguré de nouveaux équipements pour ses stations FM, dans le cadre d'un plan visant à étendre la couverture radiophonique à l'ensemble de l'État, avec le soutien du gouvernement régional et de l'Autorité des ports maritimes.

Le gouverneur de la Mer Rouge, le général de division Mustafa Mohamed Nour a réaffirmé l'engagement des autorités à soutenir l'Autorité régionale de radio et télévision, saluant son rôle national et médiatique. Il a souligné que celle-ci avait continué d'assumer sa mission avec efficacité, notamment depuis 2023, en accueillant le siège de la télévision nationale soudanaise à Port-Soudan.

Le directeur général de l'Autorité, Ahmed Mohamed Taher a indiqué que les nouveaux équipements comprennent un émetteur FM pour Port-Soudan, ainsi que deux émetteurs supplémentaires financés avec l'Autorité des ports, couvrant 'Aqiq, au sud, et Halaib, au nord. D'autres stations sont prévues pour Haya, Dordieb, Sinkat, Sawakin, Gabait, Al-Gannib et Al-Awlaib.

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Les responsables ont insisté sur le rôle de la radio, notamment du « radio communautaire », pour renforcer la sensibilisation et toucher les populations dans les langues locales. L'Autorité des ports a confirmé son soutien aux projets de développement et aux initiatives communautaires de l'État.

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