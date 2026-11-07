Tunisie: Enseignement - Saisie des notes en ligne - Refus du syndicat qui campe sur sa position

La Fédération Générale de l'Enseignement Secondaire a appelé, dans un communiqué publié ce samedi, les enseignants à poursuivre la saisie des notes selon la méthode habituelle, rejetant toute attribution de tâches administratives et numériques supplémentaires, notamment la saisie des notes sur la plateforme numérique et l'enregistrement des absences des élèves, estimant que ces tâches « ne relèvent pas de leurs attributions ».

Le syndicat a critiqué l'insistance du ministère de l'Éducation à imposer l'usage de la plateforme de la vie scolaire, en dépit des « dysfonctionnements, des blocages et de la confusion dans la gestion administrative et pédagogique » qui ont été constatés.

La Fédération a estimé que la montée des tensions au sein des établissements scolaires et la dégradation de la situation éducative sont le résultat de décisions improvisées prises par le ministère de l'Éducation et de la non connaissance réelle des exigences du service public éducatif ainsi que des conditions nécessaires au bon déroulement de l'enseignement.

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Dans ce contexte, la Fédération a évoqué certains problèmes liés notamment au mouvement de mutation, à la surcharge des classes, aux heures supplémentaires, aux postes vacants, outre les dysfonctionnements dans la répartition pédagogique et la gestion des programmes officiels.

Elle a, par ailleurs, dénoncé les restrictions imposées aux responsables syndicaux, notamment à travers la suspension de leurs salaires et des poursuites judiciaires engagées à leur encontre en raison de publications critiquant les pratiques du ministère de tutelle.

« Ces pratiques constituent une violation des conventions internationales relatives à la protection des représentants des travailleurs et à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique », ajoute la Fédération.

Elle a, en outre, réaffirmé son rejet des choix adoptés dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement, estimant qu'ils constituent un recul par rapport aux acquis sociaux et aux services publics réitérant son attachement à la défense des droits des enseignants et du droit à un enseignement public de qualité.