Tunisie: Hôpital des Forces de Sécurité Intérieure de la Marsa - Campagne de dépistage de la prostate du 9 au 13 novembre

7 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Une équipe de recherche de l'Université de Sousse s'est distinguée sur la scène internationale en remportant le Prix de l'Innovation Economique lors de la 3e édition du Forum Méditerranéen de l'Intelligence Artificielle (FMIA), qui s'est tenu le 5 novembre dernier au Palais du Pharo à Marseille.

Intitulé « L'intelligence artificielle pour la protection de l'huile d'olive et la prévision des récoltes », ce projet s'est démarqué parmi 82 candidatures. Après avoir atteint la phase finale aux côtés de six autres finalistes, il a su convaincre le jury pour décrocher l'une des deux récompenses décernées lors de cet événement.

Une technologie de pointe éco-responsable

La solution mise au point par l'équipe tunisienne repose sur des technologies d'intelligence artificielle à faible consommation de ressources. En exploitant des données agronomiques et climatiques, le système permet notamment de vérifier l'authenticité et la qualité de l'huile d'olive, de détecter les fraudes ainsi que d'estimer le rendement des récoltes oléicoles.

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Une consécration pluridisciplinaire

Ce succès technologique et scientifique est le fruit d'une collaboration étroite entre plusieurs enseignants, chercheurs et diplômés de premier plan. L'équipe réunit Wajdi Korba, professeur et vice-président de l'Université de Sousse à l'Institut supérieur d'informatique et des techniques de communication de Hammam Sousse, Farah Jemili Ghadhab, initiatrice et porteuse du projet, Salma Mezghani enseignante-chercheuse au sein du même institut, Mouna Ayachi Mezni, chercheuse à l'Institut Zitouna de l'Université de Sfax, ainsi qu'Imen El Khatib, diplômée d'un master de recherche en intelligence artificielle.

Cette consécration illustre le potentiel de l'expertise tunisienne à valoriser les filières stratégiques grâce à des innovations technologiques durables et à fort impact économique.

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