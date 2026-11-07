Tunisie: Des baisses de 20% sur plusieurs produits de consommation ce week-end

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé la mise en oeuvre d'une nouvelle série de réductions exceptionnelles sur les prix de plusieurs produits de grande consommation pour aujourd'hui, samedi 7 novembre et demain dimanche 8 novembre 2026. Et ce, en coordination étroite avec les grandes surfaces commerciales.

Cette vague de rabais, dont les taux atteignent 20 %, s'applique au poulet prêt à cuire, aux yaourts en formats de 160 et 260 grammes, à la pâte de sésame « chamia » sous toutes ses déclinaisons, ainsi qu'à certaines variétés de biscuits et de jus de fruits. Ces détails, rappelons-le, ont été communiqués dans un avis officiel publié récemment par le département ministériel.

Cette initiative s'inscrit en droite ligne avec la poursuite de l'exécution du programme national spécifique de maîtrise des prix des produits de consommation et de soutien au pouvoir d'achat des citoyens. Elle participe également à la pérennisation d'une approche partenariale visant à introduire des baisses tarifaires périodiques et ciblées sur les denrées alimentaires les plus sollicitées par les ménages.

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Cette démarche de régulation par le biais de baisses concertées, met en relief l'effort de concertation entre les autorités de tutelle et les grandes surfaces de distribution afin d'amortir les pressions inflationnistes sur les budgets familiaux.

L'implication volontaire des enseignes commerciales majeures permet d'activer des leviers de modération tarifaire immédiats sur des produits agroalimentaires de première nécessité, sans altérer structurellement les équilibres des filières de production locales.

Devant la persistance des défis liés à la distribution, ce mécanisme de solidarité économique s'accompagne d'un renforcement des brigades de contrôle du ministère, chargées de veiller à l'affichage effectif des réductions en rayons et à la disponibilité continue des stocks. Cette politique de rabais diversifiés s'impose désormais comme un outil pour stabiliser les marchés de détail et préserver l'accès des consommateurs aux produits de consommation courante.