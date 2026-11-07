Tunisie: Club Africain - La composition officielle face au Progrès de Sakiet Eddaïer

7 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

Le Club Africain a dévoilé son onze de départ pour la rencontre face au Progrès de Sakiet Eddaïer, comptant pour le championnat. Le staff technique a choisi de miser sur un groupe composé de plusieurs éléments appelés à défendre les couleurs du club à l'occasion de cette confrontation.

La composition alignée est la suivante : Abdelmouhib Chamakh, Ghassen Mahersi, Ismaïl Simpara, Houssem Ben Ali, Yassine Bouabid, Franck Alain Kanté, Oussama Cherifi, Rayane Jebali, Hamza Khadhraoui, Philippe Kinzumbi et Sadok Kadida.

Les Clubistes tenteront de s'imposer afin de poursuivre leur dynamique et de consolider leur position au classement.

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