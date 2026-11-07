Tunisie: ESS-CSS - Les compositions officielles dévoilées

7 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

À l'occasion de leur confrontation de cet après-midi, l'Étoile sportive du Sahel et le Club sportif sfaxien ont dévoilé leurs compositions officielles.

L'ESS débutera avec Sabri Ben Hassen dans les buts, tandis que Boubacar Diarra, Ambrose Ochigbo, Najeh Ferjani et Wajdi Kechrida composeront la défense. Ousmane Diakité, Oussama Abid et Rayane Anane évolueront au milieu, derrière le trio offensif formé par Achraf Ben Dhiaf, Abdallah Amri et Oscar Wellington.

De son côté, le CSS alignera Aymen Dahmen dans les cages. Kevin Mondeko, Hamza Mathlouthi, Ali Maâloul et Mohamed Salah Mhadhebi formeront la ligne défensive. Le milieu sera composé de Jack Mbe, Mohamed Trabelsi et Louay Traii , tandis que Jamal Mutyaba, Iyad Belouafi et Josna Loulendo animeront le secteur offensif.

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