Tunisie: Le ministère de l'Équipement - Recrutement de 412 agents en 2027

Le ministère de l'Équipement envisage le recrutement de 412 agents, en 2027, dont 390 au profit de la mission de l'Équipement et de l'Habitat et 22 au profit des établissements publics sous tutelle, dans le cadre du renforcement des ressources humaines et de la satisfaction des besoins fonctionnels des différents programmes, a indiqué samedi le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari.

S'exprimant lors d'une séance d'audition conjointe tenue au siège de l'ARP, par la commission de la planification stratégique, du développement durable, du transport, de l'infrastructure et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et la commission des plans de développement et des grands projets du Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrée à l'examen du projet de budget du ministère pour l'année 2027, Salah Zouari a ajouté qu'il sera également procédé à la programmation du recrutement de 82 agents répartis sur les différents programmes de la mission au titre de l'année 2026.

Dans le même contexte, le ministre a fait observer que le nombre d'agents, autorisés au sein de la mission de l'Équipement et de l'Habitat, a enregistré une baisse au cours des dernières années, en raison notamment de l'augmentation des départs à la retraite, particulièrement avant l'âge légal conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 542 de l'année 2022, atteignant 775 agents.

Cette planification de recrutements s'inscrit dans le cadre du renouvellement des ressources humaines et de la couverture des besoins enregistrés dans les différents programmes de la mission de l'Équipement et de l'Habitat ainsi que des établissements publics y afférents.

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