Tunisie: Un dangereux criminel armé, recherché pour trafic de drogue et blanchiment d'argent arrêté à Hammamet

La brigade régionale de lutte contre les stupéfiants de Nabeul, relevant de la sous-direction des stupéfiants de la direction de la police judiciaire du Gorjani, a réussi à interpeller, ce samedi, un dangereux criminel faisant l'objet de quatre mandats de recherche. Le suspect était activement recherché pour des infractions graves, notamment le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent, la détention d'une arme à feu sans permis.

Une planque découverte à Mrazga

L'arrestation est intervenue après un travail d'investigation ayant permis de localiser la nouvelle résidence du suspect. Ce dernier s'était retranché dans la zone de Mrazga, relevant de la délégation de Hammamet, après avoir pris la fuite de son domicile initial situé dans la banlieue de La Marsa, dans la capitale.

Un lourd passif criminel

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Les investigations menées autour de cette affaire ont révélé l'implication directe du prévenu dans un vaste réseau de narcotrafic. L'opération policière menée dans le cadre de ce dossier a permis la saisie d'un impressionnant arsenal illégal et de marchandises prohibées, comprenant :

500 kilogrammes de résine de cannabis

Une arme à feu de type pistolet

Une importante somme d'argent provenant de ses activités criminelles.

Cette opération d'envergure témoigne de la vigilance des unités sécuritaires dans le démantèlement des réseaux criminels organisés et l'arrestation des individus en fuite à travers le pays.