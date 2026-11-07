Tunisie: Infrastructures - Inspection de quatre grands chantiers hydrauliques au Kef pour sécuriser l'été 2027

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, chargé des Eaux, Hammadi Lahbib, a effectué vendredi 6 novembre 2026 une visite de travail dans le gouvernorat du Kef, en compagnie du gouverneur Walid Kaabia et d'une importante délégation d'ingénieurs du ministère et de hauts cadres de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.

Ce déplacement sur le terrain a pour objectif d'assurer un suivi opérationnel de plusieurs chantiers d'infrastructure hydraulique dans la région et d'examiner les mesures de planification prises pour sécuriser l'approvisionnement en eau en prévision de la saison estivale 2027.

Selon un communiqué officiel publié par le ministère de l'Agriculture, la délégation a procédé à l'inspection technique de quatre grands projets structurants. Le premier chantier, situé dans le périmètre de Zanfour - Ouled Mbarek, concerne les travaux d'aménagement du réseau d'eau potable, pour un coût supérieur à 3,273 millions de dinars. L'opération englobe la pose de 26 kilomètres de conduites, la construction de réservoirs et l'installation de stations de pompage au profit de 140 familles rurales.

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Le second volet a mené le secrétaire d'État au périmètre irrigué de Sidi Khiar, dans la délégation de Neber, afin d'évaluer le projet de réhabilitation s'étendant sur 780 hectares pour 312 agriculteurs, dont le taux de réalisation physique dépasse désormais 90 %.

Dans la délégation de Touiref, la visite a permis de faire le point sur le projet de renforcement de l'approvisionnement en eau potable, mobilisant une enveloppe globale de 12,5 millions de dinars répartie en trois tranches, la première phase étant lancée pour un montant de 3,579 millions de dinars afin de déployer 20,4 kilomètres de canalisations.

Enfin, au niveau du Kef Est et Ouest, la délégation a inspecté le grand projet de mobilisation des ressources hydrauliques à partir de la nappe de Bir Ennakla, dont le coût s'élève à près de 29 millions de dinars et dont l'état d'avancement a atteint 98 %, un dispositif technique qui permettra également d'optimiser l'alimentation en eau potable des délégations de Dahmani et d'El Ksour.

En marge de ces inspections, les autorités ont annoncé la finalisation des études techniques d'ingénierie relatives à l'approvisionnement de la délégation de Sakiet Sidi Youssef et des localités de Saâsaâ, Karkour, Jeradou et Sefaya, les chantiers devant démarrer avant la fin de l'année 2027.

La journée s'est clôturée par la présidence des travaux du Conseil régional des eaux au siège du gouvernorat, offrant un espace de concertation constructive avec les députés, les membres des conseils locaux et les représentants des organisations nationales. Hammadi Lahbib a insisté sur l'importance de compresser les délais d'exécution afin de consolider la sécurité hydrique de la région.

À cet effet, il a été convenu de transmettre des dossiers complémentaires au commissariat régional au développement agricole pour étude, incluant le transfert des eaux du barrage de Barbara, la création d'une station de traitement au barrage de Sarrat, le forage de puits profonds et la construction d'un pont sur l'oued Serat pour faciliter la mobilité et permettre à la retenue d'atteindre sa capacité maximale de stockage fixée à 21 millions de mètres cubes, l'ouverture des plis pour ce pont étant programmée pour le 20 novembre 2026 en vue d'un démarrage des travaux début 2027.