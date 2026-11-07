Tunisie: Equipement - 4.4 milliards de dinars pour moderniser l'infrastructure routière en 2027

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat prévoit de lancer un vaste programme d'infrastructures de 4,4 milliards de dinars dès 2027. Présenté par le ministre Salah Zouari devant le Parlement, ce plan vise à développer le réseau routier, renforcer la liaison interrégionale et désenclaver les zones rurales pour dynamiser l'économie nationale.

Les grands projets routiers de 2027

Ce programme d'envergure englobe l'extension de l'autoroute Bou Salem-Fernana à Jendouba et le déploiement du corridor économique sur la Route Nationale 13 reliant Sfax à Kasserine, via Sidi Bouzid et Kairouan. Ce projet inclut également la connexion à la plateforme agricole SOMAPROC et l'aménagement de 115 km de pistes rurales secondaires.

Pour sécuriser et fluidifier la circulation, la construction de dix nouveaux ponts est planifiée à travers plusieurs gouvernorats, dont Gabès, Bizerte, Monastir et Sfax. La sécurité routière sera consolidée par la création de déviations à Kourba, l'installation d'un passage supérieur ferroviaire à Bouargoub et la création d'échangeurs au niveau d'El Mourouj Sud.

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Le plan inclut aussi le renforcement et la modernisation de plus de 1 000 km de routes classées et de pistes rurales réparties sur 21 gouvernorats. Des travaux ciblés traiteront les axes locaux stratégiques, notamment la liaison La Soukra-Raoued dans l'Ariana et plusieurs routes du gouvernorat de Mahdia.

Bilan des chantiers engagés en 2026

Cette dynamique s'inscrit dans la continuité des opérations lancées en 2026. Parmi les chantiers actifs figurent le doublage de la RN2 entre Enfidha et Kairouan sur 56 km, la rocade de Zarzis et l'aménagement de la route d'El Hbabsa à Siliana. De plus, la relance de plusieurs projets bloqués a permis de reprendre les travaux sur les réseaux routiers de Kasserine, Tozeur, Médenine et Tataouine, tout en avançant sur le premier lot de l'entrée Nord-Sud de Sfax.

L'ensemble de ces investissements routiers confirme la volonté de la Tunisie de connecter ses bassins de production aux grands pôles économiques et de réduire les disparités régionales.