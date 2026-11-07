Tunisie: Sidi Bouzid - Vingt-deux lycéens intoxiqués, ouverture d'une enquête

7 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Vingt-deux élèves du lycée pilote de Sidi Bouzid ont présenté, ce samedi, des symptômes d'intoxication alimentaire suspecte. Les cas recensés ont nécessité leur transfert immédiat vers l'hôpital régional pour y recevoir les soins nécessaires.

Selon les premières informations concordantes, les élèves ont manifesté des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements après avoir consommé des repas au sein de l'établissement. Pris en charge par les équipes médicales et paramédicales d'urgence, l'état de santé des lycéens victimes d'intoxication est stable. La majorité des élèves ont été placés sous observation médicale, leur état n'inspirant aucune inquiétude vitale.

Face à cet incident, les autorités régionales sanitaires et sécuritaires se sont immédiatement mobilisées. Une enquête conjointe a été ouverte par les services de la direction régionale de la santé et les brigades de contrôle économique et sanitaire afin de déterminer l'origine exacte de cette toxi-infection alimentaire collective. Des prélèvements ont été effectués sur les denrées alimentaires servies à la cantine pour analyses en laboratoire.

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