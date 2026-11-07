Tunisie: Pétrole - Un nouveau forage se prépare au large de Hammamet, avec un potentiel de 6 000 barils par jour

Un nouveau programme de forage offshore se profile au large des côtes tunisiennes. La société Ocean Oilfield a annoncé avoir décroché un contrat auprès de Tende Energy (Barbados) Limited pour mobiliser sa plateforme de forage autoélévatrice "Ocean MVM" dans le cadre du programme du puits Abiod, sur le permis de Maâmoura, situé dans le golfe de Hammamet.

L'annonce a été publiée le 6 novembre 2026 par Ocean Oilfield, qui précise que sa plateforme sera déployée pour réaliser le programme de forage prévu sur ce permis. La société indique vouloir travailler en étroite collaboration avec Tende Energy afin de mener les opérations dans le respect des exigences de sécurité, de performance opérationnelle et de qualité de service. Elle présente l'attribution de ce contrat comme une étape importante dans le développement de ses activités de forage offshore en Méditerranée.

Le programme concerne le réservoir Abiod, une formation carbonatée fracturée identifiée sur le champ de Maâmoura. Selon les informations techniques publiées par Anglo Tunisian Oil & Gas (ATOG), le projet prévoit le forage d'un puits dévié à partir du puits existant Maâmoura E2. Cette opération vise à développer un réservoir encore inexploité, tout en s'appuyant sur les installations déjà présentes dans la zone.

Une production potentielle de plus de 6 000 barils équivalent pétrole par jour

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L'enjeu de ce forage réside notamment dans son potentiel de production. ATOG estime que le puits de développement ciblant le réservoir Abiod pourrait permettre d'atteindre une production brute supérieure à 6 000 barils équivalent pétrole par jour. Il s'agit toutefois d'une estimation prévisionnelle, qui reste tributaire de la réalisation du forage et des résultats obtenus.

La société indique également que les hydrocarbures produits pourraient être acheminés vers l'installation de traitement de Tazarka grâce aux infrastructures et aux conduites existantes. Cette configuration permettrait de valoriser les équipements déjà en place, sans qu'une nouvelle plateforme de production soit nécessairement construite.

Pour rappel, le permis de Maâmoura est détenu à hauteur de 51 % par l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) et de 49 % par Tende Energy (Barbados) Limited. Cette répartition a été officialisée par un arrêté ministériel du 5 mai 2026, publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) n° 46 du 8 mai 2026, autorisant le transfert des droits et obligations détenus jusque-là par ENI Tunisia B.V. au profit de Tende Energy.

Selon ATOG, le forage du puits Abiod était programmé au second semestre 2026, sous réserve de l'approbation de l'ETAP. L'annonce du contrat attribué à Ocean Oilfield constitue une nouvelle étape dans la préparation de ce projet, dont les résultats pourraient contribuer au développement de la production nationale d'hydrocarbures.