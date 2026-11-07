Tunisie: Une femme présentée comme une baronne de la drogue arrêtée

Les unités de la Direction du renseignement et des enquêtes de la Garde nationale ont arrêté une femme de 45 ans, considérée comme particulièrement dangereuse et présentée comme l'une des principales trafiquantes de stupéfiants dans la région de Kasserine, a indiqué samedi une source sécuritaire à l'Agence TAP.

Selon la même source, la suspecte faisait l'objet de plusieurs avis de recherche émis par différentes unités sécuritaires et instances judiciaires. Elle serait également impliquée dans plusieurs affaires liées à la falsification de certificats de levée d'avis de recherche.

L'opération a permis la saisie d'importantes sommes d'argent, de véhicules recherchés, d'une quantité considérable de bijoux, ainsi que de plusieurs documents falsifiés et de cachets utilisés dans des opérations de falsification.

La suspecte a été placée en garde à vue sur instruction du représentant du ministère public près le tribunal compétent dans le gouvernorat de Kasserine.