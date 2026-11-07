Afrique: Classement Times Higher Education - L'Université de Kairouan gagne plus de 30 places et se hisse au 176e rang arabe

L'Université de Kairouan a gagné plus de 30 places dans le classement 2027 des universités arabes publié par l'organisme britannique Times Higher Education (THE), pour se hisser à la 176e position. Cette progression intervient un an après sa première apparition dans ce classement et vient conforter sa présence dans les palmarès universitaires internationaux.

Dans une déclaration accordée vendredi à l'Agence TAP, le président de l'Université de Kairouan, Mohamed Ghandour, a attribué cette évolution aux efforts déployés par l'ensemble de la communauté universitaire, notamment les enseignants, les chercheurs, les cadres administratifs et les étudiants. Ces efforts visent à améliorer les indicateurs de performance de l'établissement et à renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherche scientifique.

Parmi les facteurs ayant contribué à cette progression figure notamment l'amélioration de la production scientifique. L'université a ainsi dépassé le seuil de 1 000 publications scientifiques au cours des cinq dernières années. Elle a également procédé à l'actualisation des affiliations institutionnelles des enseignants et des chercheurs dans leurs publications, afin que leurs travaux soient correctement pris en compte dans la production scientifique de l'établissement.

Le président de l'université a également indiqué que l'établissement avait fait son entrée, en octobre dernier, dans le classement mondial général de Times Higher Education, où il figure autour de la 1 800e place. Cette première présence constitue, selon lui, un indicateur supplémentaire de l'évolution du positionnement de l'université à l'échelle internationale.

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Au-delà de la production scientifique, le classement de Times Higher Education repose sur plusieurs indicateurs liés aux 17 Objectifs de développement durable (ODD). Ceux-ci portent notamment sur la qualité de l'enseignement, la recherche scientifique, les énergies renouvelables, la protection de l'environnement et la sécurité informatique, ainsi que sur la contribution des universités à leur environnement socio-économique.

Mohamed Ghandour a souligné que l'amélioration de ces indicateurs représente à la fois un défi et une motivation supplémentaire pour l'Université de Kairouan. L'établissement entend poursuivre ses efforts en matière de qualité de l'enseignement, de recherche et d'innovation, tout en développant ses partenariats et sa coopération internationale.

L'objectif est également de renforcer son rayonnement académique et scientifique, d'attirer davantage d'étudiants et de chercheurs étrangers et de consolider sa présence dans les classements universitaires mondiaux.