Tunisie: L'EST accueille l'USM - Seuls les trois points comptent !

7 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Walid NALOUTI

Les « Sang et Or » ont déjà perdu assez de points depuis le début de la saison. Un autre faux pas leur serait préjudiciable à un match avant le derby.

Lorsqu'on on est un sérieux prétendant au titre, les points comptent double à chaque match disputé, particulièrement quand il s'agit de duels directs. C'est le cas du match de cet après-midi pour l'Espérance de Tunis qui accueillera tout à l'heure un adversaire direct, l'USM, qu'elle devance seulement d'un petit point. Les «Sang et Or» risquent, en effet, de dégringoler au classement en cas d'une défaite, eux qui se sont déjà contentés de tenir en échec les Sfaxiens lors de la journée précédente..

Faut-il aussi savoir que le match d'aujourd'hui intervient avant la mini-trêve du championnat. A la reprise de la compétition, les Espérantistes aborderont deux rendez-vous majeurs. Il y a, d'abord, la phase de groupes de la Ligue des champions. En championnat, l'explication d'aujourd'hui précède le derby, avec tous les calculs qui vont avec.

Trois joueurs sous la menace de la suspension

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En alignant son onze de départ et même en choisissant les joueurs qui feront leur entrée en cours de jeu, Pablo Franco doit prendre en considération que trois de ses cadres sont sous la menace d'un troisième avertissement suspensif qui les priverait de disputer le derby.

Il s'agit de Moez Haj Ali, Abdramane Konaté et Mohamed Haj Mahmoud. Quand on sait que le staff technique compte titulariser Konaté qu'il a ménagé la semaine dernière face au CSS (il souffrait d'une contracture légère) et que Haj Ali et Haj Mahmoud sont autant de solutions de rechange pour l'entrejeu, Pablo Franco est appelé à rappeler à ces joueurs, s'il veut les utiliser cet après-midi, qu'ils doivent non seulement s'appliquer tactiquement, mais se montrer aussi prudents pour éviter de se faire avertir.

Car même si le derby a une importance particulière, le choc de cet après-midi face à l'USM n'est pas moindre, étant donné qu'il s'agit d'un duel direct. Aux joueurs, Youssef Belaïli notamment, de savoir se montrer disciplinés sur le terrain et éviter de tomber dans le piège de la provocation pour ne pas recevoir de cartons gratuits. Et aux attaquants, Hazem Mastouri en particulier, de se montrer percutants afin de faciliter la tâche à leurs camarades.

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