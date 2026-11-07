Tunisie: Budget 2027 - Une enveloppe de 2 249 millions de dinars pour l'Équipement et l'Habitat, l'investissement capte plus de 82%

Le budget alloué à la mission du ministère de l'Équipement et de l'Habitat pour l'année 2027 s'élève à environ 2249 millions de dinars. Les dépenses d'investissement s'y taillent la part du lion avec une proportion estimée à 82,3 %, soit l'équivalent de 1850 millions de dinars.

Il s'agit d'un indicateur macroéconomique qui traduit l'orientation du département vers la consolidation de l'investissement public, la modernisation des infrastructures de base, l'amélioration des équipements collectifs et l'appui aux projets d'aménagement urbain et de logement.

Lors d'une séance d'audition conjointe tenue ce samedi 7 novembre 2026 au palais du Bardo, devant la commission de la planification stratégique, du développement durable, des transports, de l'infrastructure et de l'aménagement du territoire de l'ARP, et la commission des plans de développement et des grands projets du CNRD, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, et tout en présentant le projet de budget de la mission de son département pour l'exercice 2027, a précisé que la ventilation des dépenses d'investissement reflète principalement la priorité absolue accordée au développement de l'infrastructure routière.

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Celle-ci, note-t-il s'accapare près de 66 % de la totalité des crédits de la mission, pour une valeur avoisinant 1476 millions de dinars et occupant ainsi le premier rang des domaines d'intervention du ministère. Et ce, explique encore le ministre, en raison du rôle pivot que joue le réseau routier dans le soutien à l'activité économique, dans le renforcement de la connectivité interrégionale et dans la fluidification du transport des personnes et des marchandises.

Cette orientation met en relief l'importance des investissements dans l'infrastructure des transports en tant que pilier fondamental pour consolider la compétitivité économique, optimiser le climat des affaires, faciliter les échanges commerciaux et logistiques, tout en contribuant au désenclavement des zones intérieures pour favoriser leur intégration dans le circuit économique national.

En ce qui concerne le volet de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, les crédits alloués ont été fixés à environ 471 millions de dinars, soit 21 % du budget global de la mission. Un taux qui matérialise l'importance de ce secteur dans l'organisation de l'espace urbain, l'amélioration des conditions de logement, la modernisation des équipements citadins et la promotion d'un équilibre dans la répartition des projets de développement entre les différents gouvernorats.

Quant aux enveloppes budgétaires dédiées à la protection des agglomérations urbaines, du littoral et à la gestion des ouvrages, elles s'élèvent à environ 240 millions de dinars, soit 11 % du budget total, ce qui souligne l'importance des interventions destinées à sauvegarder le tissu urbain et côtier, à consolider la sécurité des structures et à parer aux risques susceptibles de menacer les zones résidentielles et les infrastructures de base.

Concernant les autres catégories de dépenses, les charges d'intervention sont estimées à 199 millions de dinars et les dépenses de rémunération s'élèvent à environ 130 millions de dinars, alors que les frais de fonctionnement sont estimés à 67 millions de dinars, contre 3 millions de dinars affectés aux opérations financières.