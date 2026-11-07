Tunisie: Compétences, emploi et mobilité - Le pays et l'Union Européenne renforcent leur partenariat des talents

Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et la Délégation de l'Union européenne en Tunisie organisent, le11 novembre 2026, le 1er Forum d'information et d'orientation sur le Partenariat des talents entre la Tunisie et l'Union européenne à la Cité des Sciences de Tunis. Un rendez-vous pour valoriser, connecter et amplifier les initiatives engagées en faveur du développement des compétences, de l'emploi et de la mobilité légale. Il fait suite à la 4e Table ronde de haut niveau consacrée à la thématique organisée le10 novembre. Ces deux événements témoignent d'une ambition commune : consolider les avancées du Partenariat et accélérer le développement de solutions concrètes au bénéfice des jeunes, des entreprises et des marchés du travail tunisien et européens.

Un partenariat au service des compétences, de l'emploi et de la mobilité légale

Lancé en 2023, le Partenariat des talents constitue un cadre structurant de coopération entre la Tunisie et l'Union européenne. Il vise à mieux articuler le développement des compétences, les besoins des marchés du travail et les opportunités de mobilité professionnelle, dans une approche mutuellement bénéfique. L'ambition est double : renforcer l'employabilité et les perspectives professionnelles en Tunisie, en répondant aux besoins des entreprises et en accompagnant la transformation des secteurs économiques, tout en développant des voies de mobilité professionnelle légale vers l'Union européenne, dans des secteurs prioritaires identifiés conjointement.

Placée sous le thème « De l'expérimentation au changement d'échelle : compétences, emploi et mobilité », la Table ronde du 10 novembre permettra de faire le bilan des avancées, de discuter des défis et d'identifier les priorités communes, une approche pilotée par la demande, la complémentarité avec les dispositifs nationaux et le rôle central du secteur privé. Une réflexion collective y est menée aussi sur les conditions de mise à l'échelle de ce partenariat pour atteindre les objectifs ambitieux tracés dans la feuille de route conjointe.

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Le lendemain, de 8h30 à 17h, le Forum fera place à l'information et à l'orientation. Jeunes, demandeurs d'emploi, apprenants et entreprises pourront y comprendre les opportunités, découvrir les dispositifs et s'informer sur les parcours possibles, à travers trois espaces consacrés au marché du travail et aux opportunités d'emploi, à la formation et à la reconnaissance des compétences, et à la mobilité légale. Stands d'information, échanges thématiques et démonstrations pratiques permettront aux participants de rencontrer les acteurs concernés, de mieux comprendre les conditions d'accès aux différents dispositifs et d'identifier les services et interlocuteurs susceptibles de les accompagner. Ces rendez-vous interviennent alors que le Partenariat enregistre des résultats tangibles.

Des résultats concrets et un renforcement durable des capacités nationales

Depuis le lancement du Partenariat en 2023 et l'adoption de la feuille de route en 2025, la Tunisie et l'Union européenne ont enregistré des avancées concrètes dans le rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi, le développement des compétences et la structuration de parcours de mobilité professionnelle légale. Plus de 6 000 mobilités sont en cours de développement avec l'appui de financements européens, dans le cadre de différentes initiatives associant institutions publiques, entreprises et partenaires de coopération.

Au-delà de ces parcours, le Partenariat contribue au renforcement durable de l'écosystème tunisien de l'emploi et des compétences. Ces initiatives s'accompagnent d'investissements dans les capacités nationales : la modernisation et la digitalisation des services de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (ANETI) et de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), ainsi que le renforcement des capacités d'observation et d'anticipation des besoins du marché du travail, notamment à travers l'appui à la cellule de veille au sein de l'Observatoire national de l'emploi et des qualifications (ONEQ).

Des travaux sont également engagés pour passer d'une approche centrée sur les métiers à une approche fondée sur les compétences, notamment à travers la numérisation du Référentiel tunisien des métiers et des compétences et son rapprochement avec la classification européenne ESCO en favorisant une meilleure lisibilité et comparabilité des compétences sur les deux rives de la Méditerranée. Ces efforts reposent sur une mobilisation croissante du secteur privé, dont le rôle est essentiel dans l'identification des besoins, la conception des formations, la reconnaissance des compétences et le développement de parcours professionnels durables.

Forts de ces acquis, la Tunisie et l'Union européenne entendent amplifier cette belle dynamique qui s'est installée. Le Partenariat des talents réaffirme ainsi une conviction partagée : investir dans les compétences, c'est investir dans l'avenir économique et humain des deux rives de la Méditerranée.