Tunisie: Place du Bardo - Trois nouveaux tunnels qui vont changer le trafic d'ici fin 2027

7 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La place Bardo, carrefour névralgique de la capitale, s'apprête à faire peau neuve. Un vaste chantier de modernisation des infrastructures et de fluidification du trafic y sera déployé sur deux ans, pour une livraison finale programmée en août 2027.

Les grands axes du projet

L'opération repose sur la construction de trois tunnels routiers creusés sous les voies ferrées afin d'éliminer les points de blocage historiques. La sécurité des riverains et des usagers sera renforcée par la création de plusieurs passages souterrains exclusivement dédiés aux piétons, le tout s'intégrant dans une refonte paysagère et urbaine complète du site.

Le tracé des nouveaux souterrains

Le premier ouvrage reliera l'avenue de l'Indépendance à la place Bardo en se prolongeant vers Khaznadar et Le Den-Den. Le deuxième assurera une jonction directe entre l'avenue de l'Indépendance et la place Bardo, tandis que le troisième raccordera l'avenue Bayram-Tunsi à ce même carrefour.

Ce projet d'envergure vise à désengorger définitivement la zone, à fluidifier le trafic automobile et à sécuriser ce point stratégique de la capitale, marqué par la cohabitation complexe entre les axes routiers et le réseau ferroviaire.

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