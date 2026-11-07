Tunisie: Alerte SONEDE - Coupure d'eau potable dans ces régions ce samedi

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), district de Kasserine, a annoncé des perturbations et une interruption de la distribution de l'eau potable dans la ville de Kasserine, à partir de 10h ce samedi 7 novembre 2026.

Selon un communiqué de la société, cette interruption est due à des travaux de maintenance du réseau électrique effectués par les services de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG). Ces interventions ont entraîné, depuis 8h, une coupure de l'alimentation électrique de certains puits de la région.

La reprise de l'approvisionnement en eau potable est prévue progressivement à partir de 17h, à l'issue des travaux de maintenance.

La STEG poursuivra ses interventions sans interruption, 24 heures sur 24, selon le même communiqué.