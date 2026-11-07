Tunisie: Le CA en déplacement à Sakiet Eddaier - Redevable de réaction !

Face à une équipe de Sakiet Eddaier particulièrement imperméable à domicile et redoutable dans l'impact physique, le Club Africain devra parfaire son animation offensive tout en maintenant une vigilance accrue sur les phases de transition.

Le Club Africain évoluera cet après-midi au Stade Taieb Mhiri à l'épreuve du Progrès Sportif de Sakiet Eddaier. Après avoir plié au Bardo face au Stade Tunisien, le CA tentera de se relancer en déplacement en croisant le fer avec un adversaire qui réalise un début de saison encourageant pour un nouveau promu. Aujourd'hui, donc, le CA de Maher Kanzari se mesure à une formation qui affiche sa rigueur défensive (meilleure arrière-garde du championnat) et des performances qu'on a hissées jusque-là à un rang stimulant pour la suite de la compétition.

A Sfax, pour toucher au but, forcément, le CA devra éviter les errements récemment constatés, tels que l'inconstance lors du money time (des buts pris lors du temps additionnel face à l'USBG et au ST), ainsi que le manque d'anticipation et de cohésion défensive, et il devra également faire preuve de patience et de davantage de précision offensive pour percer le bloc adverse et renouer avec la victoire. Face au PSSE, coach Kanzari ne pourra pas compter sur sa cheville ouvrière Saidou Khan, forfait pour somme d'avertissements.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il devra aussi composer avec certains joueurs sous la menace d'un avertissement suspensif en prévision du derby face à l'EST, à savoir le gardien Mouhib Chamekh, le latéral droit et capitaine Ghaith Zaâlouni, le milieu Moataz Zaddem et l'ailier gauche Hamza Khadhraoui. Enfin, outre l'axial Mamadou Diatta, blessé depuis quelques jours et convalescent, la pointe Sadok Kadida, légèrement touché à la cheville, pourrait ne pas débuter la rencontre et laisser sa place de titulaire au profit de Taddeus Nkeng. Cependant, outre ses soucis relatifs aux joueurs de base de l'équipe, coach Kanzari devra bien entendu faire avec la règle du plafond des quatre étrangers à lancer d'entrée et six au total inscrits sur la feuille de match.

Mahressi dans l'axe

Quel Onze clubiste pressenti donc à Sfax face au Progrès de Sakiet Eddaier ? De prime abord, devant le gardien Mouhib Chamekh, l'on retrouvera Zaâlouni sur le flanc droit et Houssem Ben Ali sur le côté gauche. Toujours en défense, dans l'axe, aux côtés d'Ismaila Simpara (lui aussi redevable d'un meilleur rendement), Ammar Abdelhak a dû déclarer forfait après une blessure de dernière minute. Du coup, c'est Mahressi, prenable contre le Stade, est le mieux placé pour jouer à l'axe central.

Plus haut, pour la ligne de couverture, Oussema Cherimi serait associé à Alain Kanté, alors que devant ce tandem, Philippe Kinzumbi occupera le couloir droit et probablement Aymen Harzi prendra l'aile gauche. Bien entendu, quitte à se répéter, le coach devra composer avec la titularisation d'un maximum de quatre étrangers et trancher selon le quota établi. Enfin, le technicien clubiste a aussi d'autres flèches à son arc avec probablement sur le banc des joueurs de la trempe de Rayan Djebali, Heykel Chikhaoui et Oussema Bouguerra, des alternatives qui seraient sollicitées selon les péripéties du match.