Tunisie: Ligue 1 - Ben Guerdane en tête, la course au podium relancée avant les matches en retard

À l'approche de la reprise des rencontres en retard comptant pour la 7e journée de Ligue 1, l'Union sportive de Ben Guerdane conserve les commandes du classement avec 17 points en sept matches.

Le Stade Tunisien et l'Espérance sportive de Tunis suivent avec 13 points chacun, tandis que l'US Monastir et le Club Africain occupent respectivement les quatrième et cinquième places avec 12 points.

Derrière ce groupe de tête, le Progrès sportif de Sakiet Eddaïer et le Club athlétique bizertin comptent 11 points chacun. Plusieurs confrontations au programme de ce week-end, notamment le sommet entre l'Espérance et l'US Monastir ainsi que l'opposition entre le Club Africain et Sakiet Eddaïer, pourraient ainsi redistribuer les cartes et modifier sensiblement la hiérarchie du championnat.