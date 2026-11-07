Tunisie: L'ESS cherche la formule gagnante pour ce choc contre le CSS - Un classico pour confirmer

⏱ 2 min de lecture🔊 Écouter l'article∎ Arrêter🔖 Lire plus tard🔗 Copier le lien Facebook Twitter/X LinkedInThreads WhatsAppRien de tel qu'un classico pour confirmer la bonne dynamique actuelle, avec la possibilité de faire un bond au classement en cas de victoire. Ben Dhiaf et Abid doivent sortir le grand jeu.

La Presse -- Avec ce très attendu classico face au Club Sportif Sfaxien, l'Étoile Sportive du Sahel avance sur plusieurs fronts. Entre l'incertitude institutionnelle provoquée par l'absence de candidatures aux élections du bureau directeur, le dossier du match à rejouer contre l'AS Marsa et les impératifs sportifs, le club sahélien traverse une période particulièrement mouvementée. Sur le terrain, Cristian Bracconi s'attelle à préparer une équipe compétitive, avec plusieurs retours susceptibles de modifier son onze de départ.

Sous le signe de la revanche

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L'histoire des confrontations entre l'Étoile Sportive du Sahel et le Club Sportif Sfaxien témoigne d'une rivalité particulièrement équilibrée. La dynamique récente penche toutefois en faveur du CSS, vainqueur des deux dernières confrontations disputées à Sousse (1-0, le 15 mai et le 23 novembre 2025), avant de s'imposer à Sfax (3-1), le 14 mai 2026. L'Étoile avait néanmoins remporté le match aller à Sfax (1-0), en janvier 2025. Autant dire que les hommes de Cristian Bracconi auront à coeur de rétablir l'équilibre et de signer un résultat de référence devant leur public.

Remodelage du onze de départ

Le retour de l'arrière gauche Azmi Ghouma, après avoir manqué deux matchs, complètera le flanc droit occupé par Wajdi Kechrida qui devrait conserver son poste, tandis que l'axe central serait confié à Lanquetin et Diarra.

Dans les buts, Sabri Ben Hassen devrait être reconduit, malgré une statistique peu flatteuse : il a encaissé au moins un but lors de chacune de ses sorties depuis le début de la saison, sans en être pour autant systématiquement responsable. Au milieu, la récupération d'Ochigbo pourrait apporter davantage d'impact physique, de tonus et de présence dans les duels.

Il pourrait être associé à Abdallah Amri et Ousmane Diakhaté, ce dernier étant, comme son coéquipier, sous la menace d'une suspension pour accumulation de trois avertissements. Oussama Abid devrait également jouer un rôle important dans l'animation offensive, avec l'ambition de reproduire sa prestation convaincante face à l'Olympique de Béja.

C'est probablement dans le secteur offensif que Bracconi dispose du plus grand nombre d'interrogations. Chaâbani tarde à retrouver ses sensations et son efficacité de la saison passée, alors qu'Achraf Ben Dhiaf semble disposer d'un léger avantage pour accompagner l'animation offensive.