Tunisie: Volley-ball - Un classique entre l'Espérance et le CSS à l'affiche de la deuxième journée

7 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

La deuxième journée du championnat de Tunisie de volley-ball, division nationale A, se dispute ce samedi 7 novembre 2026, avec six rencontres au programme. L'affiche de cette journée opposera l'Espérance sportive de Tunis au Club sportif sfaxien à partir de 18h30 au Palais des sports d'El Menzah. Un classique qui retiendra particulièrement l'attention et qui constitue le principal rendez-vous de cette journée.

Les autres rencontres mettront aux prises l'Association sportive des télécommunications de Sfax à la Mouloudia de Bousalem à 14h00, puis l'Union sportive des transports de Sfax à l'Étoile sportive du Sahel à 16h30, à la salle Raed Bjaoui. À 16h00, l'Union sportive de Carthage affrontera la S.sportive de Sidi Bou Saïd à la salle Ali Hafidh , tandis que l'avenir sportif de La Marsa recevra le Fath de Hammam El Ghezaz à la salle Raja Haïder. Enfin, l'Olympique de Kelibia accueillera le Club sportif de Hammam-Lif à 18h00, à la salle Aïssa Ben Nasr.

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