Tunisie: Le CSS se déplace à Sousse - Le match de vérité

Pour rattraper leur retard en points par rapport aux équipes du haut du tableau, les Sfaxiens sont dans l'obligation de gagner face aux Étoilés.

Mohamed Kouki et sa bande n'ont plus le droit de continuer à gâcher des points. Le fait d'avoir fait match nul contre L'Espérance n'était pas une performance susceptible de les remettre en confiance. Il y a eu parmi leurs fans ceux qui sont soulagés de ne pas avoir perdu un match durant lequel les «Noir et Blanc» ont été la plupart du temps dominés. Mais il y a eu aussi ceux qui ont été frustrés d'avoir vu leur équipe incapable de gagner. Pour ce match contre l'Étoile, Mohamed Kouki est donc averti. Il doit jouer pour gagner et afin d'y parvenir, il doit s'en donner les moyens. Tout, en effet, joue en faveur de ses protégés, les statistiques comme les pronostics.

Une variété de choix

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Pour faire de ce classico contre l'Étoile un match-référence, Mohamed Kouki devrait ne pas hésiter à mettre tous ses atouts offensifs d'entrée et ne plus considérer la première mi - temps tel un round d'observation. Ça ne réussit pas à tous les coups de tabler sur la deuxième période pour mettre plus de pression sur l'adversaire avec l'espoir de trouver la faille. Le mieux serait de prendre l'initiative dans le jeu et d'assurer une mainmise sur la partie dès les premières minutes. L'option 4-3-3 qui a été une solution et une réussite pour bloquer le jeu de L'Espérance sur les couloirs, sera de mise contre l'Étoile.

Avec un peu plus d'équilibre entre l'animation défensive et celle offensive. La seule nouveauté probable par rapport au Onze de départ contre les «Sang et Or» serait d'aligner le jeune Walid Dhouib d'entrée sur le couloir droit en remplacement d'Emmanuel Ogbole dont l'association avec Josna Loulendo comme paire d'attaque a été un échec. Mais il faudra voir dans le couloir gauche un Iyed Belwafi au mieux de sa forme pour que l'attaque des Sfaxiens soit vigoureuse.